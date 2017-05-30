Не кажіть урядові США «так», якщо ви не здатні виконати обіцянку – Пайфер про адміністрацію Кучми

В презентації своєї книги "Орел та тризуб: неспокійні часи американсько-українських відносин", яка має вийти цього літа, колишній посол США в Україні - експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер - згадав про поставки зброї до Македонії, скандал з "Кольчугами" та плівки Мельниченка.

У відносинах з урядом України «інколи ми спілкувались повз один одного. Коли я говорив зі своїми співрозмовниками в уряді України, я намагався донести їм: "будь ласка, не кажіть мені, або урядові США "так", якщо ви не можете, або не хочете виконати обіцянку, тому що, коли ми чуємо «так», але через шість місяців нічого не зроблено, - це призводить до набагато більших проблем для американсько-українських відносин, ніж якби ви нам сказали "ні" з самого початку", - згадує Пайфер.

"Приклад цього, який я навів в своїй книзі – в липні 2001 року радник з національної безпеки Кондоліза Райс приїхала до Києва і підняла питання надання важкої зброї Україною для Македонії. На той час Македонія була на межі громадянської війни, НАТО готувалось розмістити сили в Македонії для стабілізації ситуації і прагнули скорочення надання зброї Македонії. Кучма пообіцяв припинити поставки, але насправді виконав обіцянку лише через 8-9 місяців.

"Я не впевнений, що українці зрозуміли, якої шкоди це завдало репутації президента Кучми в Вашингтоні на початку роботи адміністрації Буша", - ділиться враженнями Пайфер.

"Ще одне питання, з якого можна було б зменшити негативний вплив, якщо б поставитись до нього інакше – це скандал з станціями пасивної розвідки ППО «Кольчуга»​ в 2002 році", - згадує Пайфер. В першій половині 2002 року було оприлюднено ряд записів, зроблених в кабінеті президента Кучми, і нас поінформували, що є запис, на якому президент Кучма погоджується на передачу, або продаж системи «Кольчуга» до Іраку. Проблема з "Кольчугою", що це не звичайна радарна система, вона не випускає радарний промінь, але вона відслідковує літаки за їх радарними і радіосистемами. Hас непокоїло, що "Кольчуга" могла відслідковувати американський чи британській літак, які на той час робили перельоти над Іраком в рамках домовленості Ради Безпеки ООН, а літак не знав би, що його відслідковують. Таким чином, по літаку можна провести постріл і включити активний радар в останню секунду, щоб навести ракету на літак, залишаючи пілотові лічені секунди, щоб відреагувати.

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Нас це дуже серйозно непокоїло. Ми отримали записи, передали їх ФБР. Вони попрацювали над ними з залученням інших установ і повідомили нам, що, на їхню думку, записи - справжні, і на плівках - голос президента Кучми. Ми підняли питання продажу "Кольчуг" і отримали відповідь, що цього не було. У СБУ повідомили, що вони провели розслідування і довели, що продажу, або передачі не було, але, коли вони надали копію свого звіту, там не вистачало декількох розділів, - згадує Пайфер.

Це викликало занепокоєність, і мало політичні наслідки. США та НАТО сказали, що вони не готові за таких обставин на саміті НАТО в Празі 2002 року проводити саміт Україна-НАТО.

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