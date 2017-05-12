Конгресмени вчаться в України як протистояти Путіну

"На сході України наразі 4 мільйони людей перебувають під гнобленням Росії. Україна, Польша та Естонія пережили значні кібератаки з боку Росії. Цього тижня я відвідала ці країни в складі двопартійної делегації, щоб на власні очі побачити як Сполучені Штати можуть розвивати партнерство з ними і навчитись від них як вберегти нашу країну від Росії та бандита-Путіна" - пише конгресмен Марта Максаллі в своєму Facebook, ділячись враженнями про свій візит до України.

В рамках візиту, організованого комітетом Палати представників з внутрішньої безпеки, делегація з семи конгресменів, які представляють як Республіканську, так і Демократичну партію США відвідали ряд країн Європи цього тижня, включаючи Україну.

Республіканець Вілл Герд написав в своєму Twitter: “Протягом інформаційної поїздки до України разом з представниками комітету Палати представників з внутрішньої безпеки вивчаємо, які активні дії провадить Росія в Східній Європі”.

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