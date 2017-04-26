Рейтинг «Репортерів без кордонів»: Україна - 102-а, Сполучені Штати - 43-і

Правозахисники відзначають зростаючу «загрозу свободі ЗМІ"

У середу міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів» (Reporters Without Borders – RSF) оприлюднила дослідження World Press Freedom Index, у якому проаналізувала рівень свободи засобів інформації та умови для роботи журналістів у 180 країнах світу.

У цьому рейтингу Україна посіла 102-е місце, піднявшись на п’ять сходинок порівняно з показниками 2015 року.

«Від часу революції 2014 року українська влада ухвалила низку реформ, у тому числі щодо прозорості структури власності засобів масової інформації і доступу до державної інформації, але ще потрібно послабити жорсткий контроль олігархів на ЗМІ і заохотити редакційну незалежність», – зазначається у доповіді.

«Інформаційна війна з Росією, як і раніше, є джерелом занепокоєння. У 2016 році влада знову виявилися безсилою, щоб захистити ЗМІ від атак, таких, як убивство журналіста Павла Шеремета, публікація персональних даних тисяч журналістів, звинувачених у «зраді», і підпал штаб-квартири телеканалу «Інтер». У беззаконних районах на сході, контрольованих сепаратистами, досі немає критично налаштованих журналістів та іноземних спостерігачів», - йдеться в звіті RSF.

Росія в рейтингу залишилася на 148-й позиціa, США втратили дві позиції і стали 43-ми.

Правозахисники зазначили, що «загроза свободі ЗМІ ніколи не була настільки серйозною».





«З урахуванням драконівських законів і блокування сайтів, тиск на незалежні засоби масової інформації неухильно зростає з моменту повернення Володимира Путіна в Кремль в 2012 році. Провідні незалежні засоби масової інформації або беруться під контроль, або докладають величезних зусиль, щоб зберегти існування. Поки телеканали ллють на глядачів потоки пропаганди, для тих, хто намагається продовжувати займатися якісною журналістикою, ситуація стає більш обтяжливою», - зазначають «Репортери без кордонів».



Правозахисна організація також звернула увагу на ситуацію в демократичних країнах, де рівень свобода преси за останній рік знизився.

«За допомогою огидних заяв, драконівських законів, конфлікту інтересів і навіть застосування фізичного насильства демократичні уряди зневажають свободу, яка, в принципі, повинна бути одним з головних показників їх діяльності», - йдеться в доповіді організації.

Правозахисники наголошують, що зниження рівня свободи преси найбільш помітно в тих місцях, де «торжествує модель авторитарного сильного лідера», таких як Польща, Угорщина і Туреччина.



«Темпи, якими демократичні країни наближаються до критичної точки, викликають побоювання», - заявив генеральний секретар «Репортерів без кордонів» Крістоф Делуар.



В цілому в рейтингу 2017 року у 62% країн, охоплених дослідженням, було зафіксовано зниження свободи ЗМІ.



Перші сходинки рейтингу займають Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Нідерланди, де журналісти користуються найбільшою свободою.



На останньому місці опинилася Північна Корея. В організації зазначають, що влада цієї країни «продовжує тримати своє населення у невіданні і тероризувати його». Крім Північної Кореї на останніх місцях у списку стоять Еритрея, Туркменістан, Сирія і Китай.



Країни, позиції яких піднялися більше інших в порівнянні з торішнім рейтингом, - це Лаос, Пакистан, Швеція, Бірма та Філіппіни. Навпаки, найбільш серйозне падіння торкнулося Саудівської Аравії, Ефіопії, Мальдівів і Узбекистану.



У RSF засудили президента США Дональда Трампа і риторику, яку він використовував з початку передвиборчої кампанії. На думку правозахисників, вона часто була спрямована проти ЗМІ, а їх публікації оголошувалися «фейковими».



«Риторика ненависті, якою користується новий господар Білого дому, і його звинувачення у брехні також сприяли розв'язанню атак проти ЗМІ практично скрізь у світі, в тому числі в демократичних країнах», - йдеться в доповіді.



США зайняли 43-е місце в рейтингу, опустившись на дві сходинки в порівнянні з 2016 роком. Великобританія, де в минулому році пройшов референдум про вихід з ЄС, зайняла 40-е місце.

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