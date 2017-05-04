«М’яка сила ЄС» не спрацьовує для вирішення конфлікту в Україні - Reuters

«Песимістичний та депресивний» - так описав настрій своїх колег по ЄС міністр закордонних справ Польщі Вітольд Вашчиковські в матеріалі Reuters про щопіврічне засідання міністрів закордонних справ ЄС, яке відбулось 28-29 квітня на Мальті. ЄС традиційно представляє «м’яку силу» на міжнародній арені, на противагу США, які відігравали провідну роль в військовій політиці, зокрема через НАТО.

«Brexit, криза мігрантів - все на нас вплинуло» - сказав високопоставлений дипломат журналісту Reuters. «Ми не втратили нашу м’яку силу, але відчуваємо, що наш моральний вплив не такий потужний, як колись» - додав він.

Нещодавній візит високого представника ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Моґеріні до Москви зазнав критики через нестачу конкретних результатів. «ЄС не вживає дій по Україні? Як і США? Тільки Берлін наразі в грі. Так виглядає», - зауважив в Twitter член Європейської ради із зовнішніх зв’язків Карл Більдт.

Моґеріні відома тим, що вона є прихильницею «м’якої сили Європи». Все ж деякі спостерігачі заявляють, що Європейський Союз як блок не достатньо сильний, щоб вирішити конфлікт на сході України, особливо після того, як ЄС довірив Франції та Німеччині вести мирні переговори, йдеться в статті Reuters. «Збільшення тиску на Росію можливе лише з посиленням залучення всього ЄС та США», сказав колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен.

Збільшення тиску на Росію можливе лише з посиленням залучення всього ЄС та США

Під час засідання міністрів, дипломати відзначили єдність позиції з продовження санкцій проти Росії, накладених у відповідь на незаконну анексію Криму та підтримку сепаратистів на сході України, а також наголосили на важливості військової співпраці, повідомляє Reuters.

Очікувана перемога проєвропейського кандидата Макрона на виборах у Франції та посилення військової співпраці між країнами ЄС можуть стати важливими факторами і спонукати ЄС провадити більш активну міжнародну політику.

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