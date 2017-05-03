Мета Росії в Україні - запустити політичні події, які приведуть до влади дружній до Москви уряд - сенатор США Мерфі

Поряд з військовою присутністю в регіоні, США мають більше підтримувати Україну в економічній сфері, боротьбі з корупцією, протидії пропаганді, а також спрямувати реальні кошти на допомогу в розбудові енергетичної незалежності, зазначив сенатор-демократ Кріс Мерфі під час слухань комітету Сенату з бюджетних асигнувань на тему "Командування силами США в Європі".

Вони хочуть затьмарити ситуацію і створити невизначеність навколо юридичного статусу достатньо великої частини країни, щоб, зрештою, запустити низку політичних подій всередині Києва і знову привести до влади дружній для Москви уряд

Саме таким чином, на думку законодавця, можна найкраще протидіяти планам Росії в Україні, які наразі спрямовані не так на військове захоплення України як на її виснаження.

"Якщо ви перконані, що їх кінцева мета - пустити маршем армію сепаратистів до Києва, тоді має сенс надавати пріоритет військовому підходу", - наголосив сенатор.

"Якщо ж ви вважаєте, що їх метою є продовжувати утримувати території, щоб політично та економічно виснажити країну, тоді ваш підхід почнеться з економічної та військової підтримки, щоб українці достатньо довго протримались і, щоб росіяни сказали, - я думаю, ми не діб’ємось перемоги всередині Києва» - вказав Мерфі.

Сенатор також додав, що теперішньою метою Росії є «затьмарити ситуацію і створити невизначеність навколо юридичного статусу достатньо великої частини країни, щоб, зрештою, запустити низку політичних подій всередині Києва і знову привести до влади дружній для Москви уряд».

Теперішньою метою Росії є «затьмарити ситуацію і створити невизначеність навколо юридичного статусу достатньо великої частини країни, щоб, зрештою, запустити низку політичних подій всередині Києва

Мерфі відзначив позитивний приклад допомоги США Україні в розбудові поліції і закликав більше уваги приділяти підтримці енергетичної незалежності та незалежних ЗМІ, щоб боротись з російської пропагандою в регіоні.

Як повідомляла українська служба Голосу Америки, в проекті консолідованого закону про бюджетні асигнування США передбачено щонайменше 560 мільйонів доларів на допомогу Україні, включаючи допомогу військовим через навчання та надання військового устаткування.

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