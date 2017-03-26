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Як школи можуть заощадити завдяки сонячним панелям. Приклад американської школи

Ось чому школи в окрузі Фремонт у штаті Індіана інвестують у сонячну енергію. Відео
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Ось чому школи в окрузі Фремонт у штаті Індіана інвестують у сонячну енергію. Відео

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У штаті Індіана місцева влада знайшла спосіб зекономити на шкільних видатках - забезпечивши енергетичні потреби навчальних закладів у прогресивний спосіб.

Для шкіл тепер вигідно використовувати сонячну енергію
Директор школи міста Фремонт Вільям Стіт​

Завдяки стрімкому розвитку технологій з 2010-го року собівартість сонячних панелей зменшилась вдвічі. Тож у шкільному окрузі Фремонт вирішили інвестувати у сонячну енергію. І хоча капіталовкладення окупиться не скоро, там думають про майбутнє і впевнені, що прийняли правильне рішення.

Для мешканців Фремонта, невеличкого містечка на півночі Індіани, енергія Сонця – важлива складова економіки: її використовують у сільському господарстві, туризмі. А незабаром цей список доповнять і місцеві школи.

«За останні кілька років технологія просунулася так далеко, що стала енергоефективною, і для шкіл тепер вигідно використовувати сонячну енергію», каже директор школи міста Фремонт Вільям Стіт​.

Школи у Фремонті інвестують три мільйони доларів на запровадження системи видобутку сонячної енергії.

Сонячні панелі будуть встановлені на двох з половиною гектарах фермерської землі, якою володіє шкільний округ. Це буде кілька рядів, що налічуватимуть від трьох до чотирьох тисяч панелей.

Перші 20 років школа орендуватиме обладнання від місцевої енергетичної компанії за фіксованою ставкою. Завгосп Кім Квік переконаний, це дозволить школі заощадити гроші у майбутньому, оскільки сонячні панелі розраховані на щонайменше 40 років.

«Витрати на оренду обладнання обійдуться у таку ж суму, яку ми платимо за комунальні послуги на поточний момент. Навіть якщо місцева енергокомпанія захоче наступного року підняти ціни на комунальні послуги на 6 відсотків, ми будемо платити ту ж ціну, що платимо зараз наступні 20 років», - розповідаю завгосп школи Кім Квік.

Через 20 років шкільний округ стане власником сонячних панелей, а це означає, що електроенергія стане для них безкоштовною.

Ще у них може з’явитися можливість підзаробити. Оскільки панелі постійно включені, завгосп припускає, що школа заробить продаючи невикористану енергію, накопичену під час канікул.

На сьогодні, лише три відсотки зі 125 тисяч державних шкіл у США використовують енергію сонця. Не всі школи можуть ефективно використовувати сонячну енергію. Однак, за розрахунками Фундації виробників сонячної енергії, 72 тисячі американських шкіл могли би економити якби інвестували в енергією сонця. У середньому, кожна школа могла б зекономити мільйон доларів протягом 30 років.

Перехід на енергію сонця також має освітній компонент.

Адже учні можуть на власні очі спостерігати за процесом надходження, використання і зберігання енергії. Це б стало у нагоді на уроках з точних наук.​

«Мені було б приємно, якби через 40 років громада, діти сказали: створити цей сонячний проект було чудовим рішенням», - каже директор школи Вільям Стіт.

Якщо все піде згідно з планами, то сонячні панелі будуть запущені в дію вже всередині літа.

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    Юрій Мамон

    Журналіст Української служби «Голосу Америки» з серпня 2016-го року. На телебаченні з початку 2011-го. Кар'єру розпочинав на телеканалі «Інтер», з відділу новин, де провів два роки. Отримавши ширше розуміння професії, зацікавився розслідувальним жанром і почав працювати в проекті «Агенти Впливу» на НТН. Опісля серій викривальних репортажів отримав пропозицію від ICTV, де з колегами, спільними зусиллями, виробили концепцію та започаткували проект критичних журналістських розслідувань «Дістало» – програма про соціальну несправедливість, корупцію та невігластво. За час роботи над цим проектом нерідко потрапляв у небезпечні ситуації.

    На «Голосі Америки» фокус своєї уваги більш за все концентрує на українцях, що проживають у США. Захоплюється успіхами українських професіоналів, підприємців та спортсменів.

    Переконаний, що журналістика – це стиль життя. Основним принципом вважає висвітлення правди.

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