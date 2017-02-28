SpaceX планує відправити космічних туристів до Місяця в 2018 році

Глава компанії Ілон Маск повідомив, що майбутні туристи вже зробили «значні» вкладення і пройдуть підготовку до польоту

Згідно з планами, космічний корабель Dragon 2 доставить туристів на орбіту навколо Місяця без приземлення на ньому, здійснить політ довжиною в 500 – 650 тисяч кілометрів, після чого повернеться на Землю.

Космічний корабель буде повністю автоматизований, тому туристи не мусять пройти підготовки для керування ним у космосі.

Компанія SpaceX планує відправити двох космічних туристів в політ навколо Місяця в наступному році на космічному кораблі, який розробляється для астронавтів НАСА.

Про це повідомили представники компанії.

В ході польоту буде використана ракета-носій з великою вантажопідйомністю, яка ще не запускалася.

Перший туристичний політ за орбіту Міжнародної космічної станції, який фінансується з приватних джерел, попередньо намічений на кінець 2018 року, заявив журналістам глава компанії Ілон Маск.

Маск відмовився назвати імена майбутніх туристів і повідомити, в яку суму їм обійдеться космічний політ, однак сказав, що вони «не з Голівуду».

Втім, він зазначив, що туристи знають один одного, вже зробили «значні» грошові вкладення і пройдуть «велику підготовку перед тим, як відправитися в політ».

SpaceX є однією з двох приватних комапній, які мають контракт з НАСА на доставку матеріалів, а пізніше і астронавтів, на Міжнародну космічну станцію. Маск заявив, що SpaceX розпочне польоти на станцію вже в середині наступного року.

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