Трампа засмутило призначення спецпрокурора: "Відсутність єдності заважає США проявити себе"

Я думаю, що це надзвичайно зашкодить країні, бо це показує, що ми розділені, що у нас плутанина, немає єдності

Президент США Дональд Трамп вважає, що Америці зашкодить призначення спеціального прокурора для розслідування звинувачень про намагання Росії впливати на президентські вибори 2016 року. Він також назвав призначення спробою Демократичної партії виправдатись за поразку на президентських виборах. Відповідні слова президента США наводить NBC News.

"Я думаю, що це надзвичайно зашкодить країні, бо це показує, що ми розділені, що у нас плутанина, немає єдності. І це у дуже важливий час, коли нам потрібно робити багато важливих речей - торговельні угоди, оборона, припинення поширення ядерної зброї - все те, про що ми сьогодні говорили. Я думаю, що це показує розділеність країни", заявив президент США.

Сподіваюсь, що це швидко мине, бо нам треба показати єдність, якщо ми взагалі хочемо якось себе проявити у порівнянні із рештою світу

"А по суті це просто, щоб виправдати програш виборів Демократичною партією, яка програла вибори, які мала з легкість виграти, якщо зважити наскільки Електоральний коледж (орган представницької демократії США, голосування якого визначає переможця виборів президента. Кожен штат США має певну кількість виборців, яка покликана забезпечити представництво населення штатів та водночас забезпечити роль менших штатів у союзі - прим. ГА) вважався сприятливим для демократів. Ось і все. Я думаю, що нинішня ситуація показує, що ми розділені, що у США немає єдності. І я вважаю це надзвичано негативним явищем. Сподіваюсь, що це швидко мине, бо нам треба показати єдність, якщо ми взагалі хочемо якось себе проявити у порівнянні із рештою світу", - відзначив Дональд Трамп.

Міністерство юстиції США несподівано призначило колишнього директора ФБР спеціальним прокурором для розслідування звинувачень про намагання Росії впливати на президентські вибори 2016 року та “пов’язані з цим питання”

Як повідомляв "Голос Америки", Міністерство юстиції США несподівано призначило колишнього директора ФБР спеціальним прокурором для розслідування звинувачень про намагання Росії впливати на президентські вибори 2016 року та “пов’язані з цим питання”.

Заступник міністра юстиції Род Розенстін, який нещодавно заперечував потребу такого незалежного розслідування, пояснив, що призначення Роберта Мюллера не означає, “що є встановлений факт злочину або, що є підстави для судового переслідування”.

“Я вирішив, що за цих особливих обставин інтересам громадськості відповідає призначення на посаду керівника цього розслідування людини, яка зможе користуватися незалежністю від звичайного командного ланцюга”, - додав Розенстін.

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