США можуть закупити велику партію винищувачів - заява Трампа

Уряд США серйозно розглядає можливість придбання великої партії винищувачів F/A-18 Super Hornet. Про це президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, відвідуючи завод компанії-виробника цих літаків "Боїнг".

Повідомлення прозвучало на тлі попередніх заяв голови держави про незадоволення високою вартістю стелс-винищувачів 5-го покоління F-35 (виробником є "Локхід Мартін") та його закликом до "Боїнг" запропонувати літак, який був би співставний із F-35 за функціональними характеристаками, але коштував менше.

Оглядачі відзначають, що літаки є по-суті не співставними за самою суттю покладених на них функцій, але до певної міри "конкурувати" із F-35 міг би просунутий F/A-18 Super Hornet

Перед тим Трамп критикував "Боїнг" за високу вартість створюваного компанією літака для першої особи США, т. з. "Air Force One". Щоразу після критики з боку президента США вартість акцій обох компаній зазнавала коливань, а самі компанії пізніше заявляли про можливість знизити вартість літаків.

Нині не відомо, чи заява Трампа вказує на прагнення замінити F-35, які планує придбати Пентагон, та літаки "Боїнга", чи йдеться про паралельну закупівлю обох типів літаків.

Оглядачі відзначають, що літаки є не співставними за самою суттю покладених на них функцій, але до певної міри "конкурувати" із F-35 міг би просунутий F/A-18 Super Hornet.

Останній, як відзначає DefenseOne, є технічним апгрейдом винищувача, вперше введеного в експлуатацію у 2000-му році, має дещо більший радіус дії та швидкість, але, на відміну від F-35, не є малопомітним для радарів літаком, не має співставних технологій включення в єдину мережу ведення бою та засобів радіолелектронної боротьби, не здатен нести озброєння у внутрішніх відсіках (це також посилює малопомітність літака). При цьому вартість просунутого Super Hornet не відома до кінця, хоча базова модель майже на 50 мільйонів доларів нижча за ватрість F-35.

Варто відзначити, що програма створення та виробництва F-35 є найдорожчою в історії людства, але супроводжується постійними повідомленням про вади програмного забезпечення чи технічні несправності. Літак вже введено в обмежену експлуатацію та визнано готовим до ведення бойових дій в окремих ланках збройних сил США.

Повну готовність електронної та програмною "начинки" стелс-машини, виробники щоразу посувають далі у часі, обіцяючи, що наступний апгрейд буде позбавлений "багів"

Критки зауважують, що літак F-35 - відправною точкою створення якого було прагнення отримати машину, яку могли би з незначними модифікаціями використовувати різні роди військ - приречений мати проблеми через свою багатопрофільність, на шляху до якої, як вважають критики, замість задоволення максимальних вимог кожного роду військ (армія, ВПС, ВМС, морська піхота) було створено літак, який відповідає ледве не мінімальним вимогам кожного. При цьому, вказують критики, повну готовність електронної та програмної "начинки" стелс-машини виробники щоразу посувають далі у часі, обіцяючи, що наступний апгрейд буде позбавлений "багів". Літаку також закидають, що він здатен нести дуже малу кількість ракет та ін. озброєння.

На фоні егативних повідомлень про F-35 лунали і заяви про відновлення виробництва у США винищувача F-22, який загалом визнають найкращим у світі. Останній, проте, поступається "35-му" за електронною начинкою та мережевими можливостями, а його апгрейд до відповідного рівня може заняти роки, потребуватиме розморозки виробничих ліній та, зрештою, може обійтися навіть дорожче, ніж програма F-35 - відзначали критики ідеї.

Програма створення та виборництва літака F-35 настільки глибоко інтегрована в економіку США (у ній працюють понад 140 000 осіб), що її закриття є фактично неможливим

Інші коментатори відзначають, що часті повідомлення про дефекти літака F-35 є частиною кампанії дезінформації, покликаної приховати його реальні можливості, а "поразки" F-35 у модельних повітряних боях з літакам старшого покоління мали місце виключно в умовах, коли стелс-літак не задіював свого досконалого програмного забезпечення, засобів РЕБ та ін.

Інший аспект ситуації полягає в тому, що програма створення та виборництва літака F-35 настільки глибоко інтегрована в економіку США (у ній працюють понад 140 000 осіб), що її закриття є фактично неможливим. У США вже ведуться розмови про створення винищувача наступного, 6-го покоління.

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