Реклама під час фіналу "Супер боулу": 5 мільйонів долларів за 30-ти секундний ролик

Сьогодні в Америці відбувається чи не найочікуваніша подія року – 51-ий фінал ліги американського футболу – "Супер Боул".

"Супер боул" відомий на увесь світ своїми найдорожчіми розцінками на рекламу під час трансляції матчу та його перерви. Рекламодавці в прямому сенсі борються за можливість розмістити своє оголошення, навіть незважаючи на, м’яко кажучи, завищені розцінки.

Зараз 5 мільйонів долларів за 30-ти секундний ролик

Реклама, яка цього року вийде під час ‘’Супер боулу’’ націлена витягти останній долар із кишині потенційного споживача - за допомогою комп’ютерної анімації, гучних імен знаменитостей та смаку до абсурду.



Охочих заплатити ці гроші й досі не мало, проте менше ніж раніше, кажуть експерти. Адже рекламодавці знають, у них є лище декілька секунд аби привернути увагу глядачів.

Редактор журналу "Adweek" Джеймс Купер каже, що цього року реклама коштує більше, ніж минулого: "Цьогоріч трохи більше ніж минулого. Вартість реклами має тенденцію дорожчання із року в рік. Зараз 5 мільйонів долларів за 30-ти секундний ролик."

Все більше компаній почали дивитися на це як на інвестиції, і питати себе ''Чи це дійсно варте цих грошей

Такий ажіотаж на рекламні ролики під час "Супер боулу" буде завжди "через те що цей матч дивиться величезна аудиторія, одна з найбліьших аудиторій року", розповідає Тоні Кейс з журналу Adweek. Але, каже Кейс, "все більше компаній почали дивитися на це як на інвестиції, і питати себе: ''Чи це дійсно варте цих грошей?''

Редактор журналу "Adweek" Джеймс Купер каже, що існує декілька критеріїв щодо хорошої реклами під час "Супер боулу". Серед них "гумор, сентиментальність, ностальгія та трохи інтиму". Купер каже, що рекламні ролики мають бути розважальними, аби залучити глядачів - "особливо, в дні соціальних медіа, аби потім усі могли поширити їх на своїх сторінках".

Однією із таких реклам може стати ролик від виробника пива ‘’Енхаузер-Буш’’ (Anheuser-Busch). В компанії кажуть, що зробили її ще минулоріч, проте доречною вона виявилась саме сьогодні.



60-секундне відео показує історію заснування компанії, а саме подорож засновника, Адольфуса Буша, на човні з Німеччини в США в 1850-х роках. Після цілої низки труднощів він зустрічається ще з одним іммігрантом, Еберхардом Енхаузером, і презентує йому свій пивний рецепт – зі словами: "Коли ніщо не взмозі зупинити вашу мрію – це пиво яке ми п’ємо".

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