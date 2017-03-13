Державний секретар Тіллерсон відвідає кілька азійських країн

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, який цього тижня уперше відвідає Японію, Південну Корею і Китай як головний американський дипломат, згідно з передбаченнями, вдасться до ширших зусиль для пошуків нових можливостей ведення справ щодо Північної Кореї та ядерної і військової загрози, яку вона становить для регіону і світу.

Провокативні дії Пхеньяна, такі як одночасний запуск кількох ракет у Японське море цього місяця, був настільки несподіваний, що Вашингтон заявив, що «відходить від можливостей» ведення прямих розмов з північними корейцями та їх мінливим молодим лідером Кім Чен Ином.

Інші факторти, які ускладнюють розмови державного секретаря в Сеулі і Пекіні є складна політична ситуація в Південній Кореї, де саме піддано імпічменту президента країни, і незадоволення Китаю з приводу розгорнення в Південній Кореї американської оборонної антиракетної системи.

Після залишення президентом Пак Хуен Хе Синього дому в Сеулі Тіллерсон матиме першу зустріч з виконуючим обов’язки президента, прем’єр-міністром Хван Кйоаном, обов’язком якого є закликати до проведення нових виборів протягом наступних 90 днів.

Високопоставлений представник Державного департаменту заявив репортерам, що Сполучені Штати будуть співпрацювати з Хван Кйоаном протягом решти його терміну перебування на посаді, і додав, що Тіллерсон не матиме зустрічі з представниками опозиційних угруповань у Сеулі.

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