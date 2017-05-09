Тіллерсон і Лавров обговорять у Вашингтоні ситуацію в Україні і Сирії

За повідомленням Державного депаратменту, в середу державний секретар Рекс Тіллерсон матиме зустріч у Вашингтоні з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. На порядку денному їх розмов буде ситуація в Україні, Сирії та інші питання взаємного зацікавлення.

«Щодо України, обидві сторони обговорюватимуть потребу припинення насильства в Східній Україні і врегулювання конфлікту шляхом повного запровадження Мінських угод», – сказано в заяві.

Державний секретар має намір також обміркувати зусилля з «деескалації» насильства в Сирії, постачення гуманітарної допомоги сирійському населенню і створення передумов для політичного вругулювання конфлікту».

Про зустріч повідомлено в час, коли міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що Сполучені Штати уважно розглянуть план Росії про встановлення зон «деескалації» в Сирії.

«Диявол завжди в деталях, – сказав Маттіс, відповідаючи на запитання про цю ініціятиву. – Ми розглянемо цю пропозицію, щоб побачити, чи вона може працювати».

Минулого тижня Росія, Туреччина та Іран погодились щодо російської пропозиції про створення так званих зон «деескалації» в Сирії, щоб покласти край шестирічному конфлікту.

Пропозиція закликає до заходів для зменшення збройних сутичок у чотирьох районах Сирії, де повстанці, які не пов’язані з екстремістами «Ісламської держави», контролюють чималу територію.

План опрацьовано на найновішому раунді мирних переговорів за участю представників Росії, Ірану і Туреччини в столиці Казахстану Астані. На переговорах був також присутній високопоставлений представник США, яле він не був стороною цієї угоди.

Росія заявила, що зони будуть закриті для літаків очолених США коаліційних сил.

Мирні переговори в Астані відбулися окремо від зусиль ООН, метою яких є припинення боїв і започаткування процесу політичних змін, включно з прийняттям нової конституції і проведенням виборів.

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