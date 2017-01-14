Трамп: санкції проти Росії утримуватимуться, але, можливо, не довго

Обраний президент США заявив, що він утримуватиме санкції проти Росії, запроваджені адміністрацією Обами, але це може бути короткочасним.

В інтерв’ю Wall Street Journal, розміщеному на сайті видання в п’ятницю ввечері, Дональд Трамп підкреслив, що він зберігатиме санкції «принаймні протягом певного періоду часу», але може зняти їх, якщо Росія допомагатиме в боротьбі з терористами і буде корисною в досягненні інших цілей, важливих для США. «Якщо ми ладимо, і якщо Росія дійсно допомагає нам, навіщо встановлювати санкції, якщо хтось робить деякі справді чудові речі», – наголосив Трамп в інтерв’ю.

Після складення президентської присяги, додав Трамп, він буде готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. «Я розумію, що вони хотіли б зустрітися, і мене це влаштовує», зазначив Трамп у розмові з Wall Street Journal.

Доповідь у Washington Post говорить, що Росія запропонувала адміністрації Трампа взяти участь у раунді сирійських мирних переговорів, що проходитимуть в Астані, столиці Казахстану, через кілька днів після інавгурації Трампа. Видання повідомляє, що Сергій Кисляк, посол Росії в Вашингтоні, продовжив запрошення минулого місяця в телефонній розмові з Майклом Флінном, радником Трампа з національної безпеки. Адміністрація Обами не була запрошеною на переговори.

Флінн, як повідомляється, мав кілька телефонних розмов з Кисляком 29 грудня, в той самий день, коли президент США Барак Обама видворив 35 російських дипломатів і ввів інші санкції у відповідь на очевидні спроби Росії вплинути на торішні президентські вибори.

Згідно з інформаційним агентством Associated Press, високопоставлений чиновник США заявив у п’ятницю, що адміністрація Обами знає про ці дзвінки й інші часті контакти між Флінном і послом Росії.

Представник Трампа Шон Спейсер заявив журналістам у п’ятницю, що Флінн і посол спілкувалися 28 грудня і обговорювали питання планування телефонної розмови між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним після інавгурації Трампа 20 січня. Спейсер додав, що під час свят відбувся також обмін різдвяними привітаннями через текстові повідомлення.

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