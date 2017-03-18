У Нью-Йорку вкрали ноутбук у агента Секретної служби США

У комп'ютері знаходився план евакуації будівлі Трампа – Trump Tower



Ноутбук агента Секретної служби США, що містить конфіденційну інформацію, був викрадений з салону автомобіля в Нью-Йорку.

Про це повідомили американські ЗМІ в п'ятницю, 17 березня.



У пам'яті портативного комп'ютера були плани хмарочоса і протокол евакуації Trump Tower - особистої та бізнес-резиденції президента Дональда Трампа в Нью-Йорку. ЗМІ повідомляють, що комп'ютер знаходився в сумці, викраденої з автомобіля в момент, коли в ньому ніхто не знаходився.



Секретна служба США, що відповідає за особисту безпеку президента, підтвердила факт крадіжки. У її заяві йдеться, зокрема, що «ноутбуки Секретної служби містять інформацію, захищену декількома рівнями систем безпеки, включаючи повне шифрування диска, а зберігання секретної інформації на цих комп'ютерах заборонено».



Поліція Нью-Йорка виявила порожню сумку в декількох кварталах від місця зламу автомобіля.