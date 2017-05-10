Маккейн та ще двоє республіканців не дозволили Трампу відмінити екологічний закон Обами

Сенат не підтримав законопроект адміністрації президента Трампа, який скасовував обмеження на викиди метану в атмосферу введені за часів адміністрації президента Обами. Раніше прогнозувалось, що це положення буде скасоване, адже скасування підтримала Палата представників Конгресу США.

В програмі республіканської партії також зазначалась підтримка скасування цього положення. Однак, той факт, що три республіканці приєднались до демократів при сьогоднішньому голосуванні змістив баланс голосів і у результаті закон було збережено з розподілом голосів 51 до 49 на його користь.

Це велика перемога для нашого здоров’я, чистого повітря та нашого клімату, яка показує, що плани Президента Трампа скасувати заходи з захисту навколишнього середовища, які було так важко здобути, не є неминучими

Екологічні активісти вітали збереження регулювання.

«Це велика перемога для нашого здоров’я, чистого повітря та нашого клімату, яка показує, що плани Президента Трампа скасувати заходи з захисту навколишнього середовища, які було так важко здобути, не є неминучими» - сказав Президент Ліги виборців за збереження природи Джин Карпінскі, повідомляє LATimes.

"Гарні новини! Сенат щойно проголосував за скорочення викидів метану, захист повітря та здоров'я відвідувачів наших національних парків!" - зазначила у Twitter Американська асоціація національних парків.

Оглядачі висловили здивування неочікуваними результатами голосування.

"Законопроект з метану помер. 49-51. Незвично і неочікувано, екологи мають дякувати Сенатору МакКейну" - твітує оглядач Politico Алекс Гюллен

"Дуже дивна поразка, Сенат, який контролюють республіканці не зміг скасувати положення Обами про зниження викидів метану з голосами 49-51", твітує оглядач з Вашингтону Емі Хардер

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