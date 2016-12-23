Трамп закликає до збільшення ядерних можливостей Сполучених Штатів

У четвер новообраний президент Дональд Трамп заявив у Твіттері, що «Сполучені Штати мусять значно збільшити і розширити свої ядерні можливості до часу, коли світ усвідомить суть ядерної зброї».

Тепер його команда намагається з’ясувати те, що вважається тривожною заявою про збільшення ядерних можливостей країни.

Трамп не з’ясував значення чи деталей того, що він мав на увазі.

У п’ятницю президент Росії Володимир Путін заявив у своїй річній підсумковій прес-конференції що він не бачить нічого надзвичайного в обіцянці Трампа збільшити американські ядерні сили, чого Трамп не говорив у своїх промовах під президентської кампанії.

Путін сказав, що хоча США мають більші збройні сили, він не вважає американців потенційним агресором і що Росія повинна зосередитись на ракетах, які можуть проникати через будь-які системи ядерної оборони.

Представник Державного департаменту Джон Кірбі заявив у четвер, що адміністрація Обами «намагається вести нас шляхом до світу без ядерної зброї. По-перше, через зменшення арсеналів зброї і запускних установок… По-друге, через зменшення ролі ядерної зброї у нашій стратегії безпеки і, по-третє, через закріплення угоди з Іраном».

Тимчасовий представник Трампа Джейсон Міллер заявив, що новообраний президент говорив про потребу тримати ядерну зброю подалі від терористів і небезпечних світових лідерів.

Американські експерти з контролю озброєнь кажуть, що США і Росія зберігають у своїх арсеналах приблизно однакову кількість ядерної зброї – приблизно по сім тисяч кожна.

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