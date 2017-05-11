Білий дім не очікував, що уряд Росії дозволить державному агентству новин опублікувати фотографії зустрічі в Овальному кабінеті президента Дональда Трампа з міністром закордонних справ Росії Лавровим та послом Росії, пише CNN з посиланням на неназваного посадовця Білого дому. Білий дім невірно поінформували про справжню роль російського фотографа, який робив знімки під час події, повідомив представник адміністрації США, стверджує видання The Hill з посиланням на Washington Post.

«Вони обдурили нас» - сказав розлючений посадовець Білого дому, додавши – «це проблема з росіянами – вони брешуть», повідомляє кореспондент CNN. У відповідь на це повідомлення CNN, колишній радник з національної безпеки в адміністрації Обами відповіла в Twitter «Та ви жартуєте!», використавши фразу, сказану Лавровим напередодні в контексті відставки директора ФБР.

Фото зустрічі, яка відбулась цієї середи, було опубліковано російським агентством новин ТАСС. Білий дім не одразу опублікував фото зустрічі, хоча, за інформацією CNN, фотограф Білого дому був присутнім у кімнаті.

В той же час, посадовець Білого дому назвав звичайною практикою затримку публікації фотографій зустрічей президента США, якщо такі зустрічі відбуваються з особою нижче рангом ніж голова держави. Так, наприклад, спостерігачі зауважили, що фотографії зустрічі Трампа з міністром закордонних справ Клімкіним також були опубліковані американськими джерелами з певною затримкою по відношенню до українських офіційних джерел.

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