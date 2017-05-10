Сенат звернувся до фінансової розвідки США за інформацією про грошові потоки оточення Трампа

Сенат США надіслав запит до служби фінансової розвідки США (FinCEN) стосовно інформації пов’язаної з президентом Дональдом Трампом, високопосадовцями його адміністрації та персоналу, який працював над виборчою кампанією Трампа. Про це сенатор-демократ Марк Ворнер, член комітету Сенату з розвідки повідомив CNN.

FinCEN є підрозділом Міністерства фінансів США і займається розслідуваннями в сфері відмивання коштів та фінансування тероризму. Нещодавно, FinCEN проводив розслідування відмивання коштів у США через купівлю нерухомості, інформація про які також звучала протягом слухань в Конгресі з можливого втручання Росії до виборів США, інформує CNN.

Ми надіслали запит до FinCEN в Міністерстві Фінансів США, щоб отримати дані не лише, наприклад, стосовно Президента, але і з огляду на наші намагання слідувати за інформацією розвідки куди б вона не вела

«Ми надіслали запит до FinCEN в Міністерстві Фінансів США, щоб отримати дані не тільки, наприклад, стосовно Президента, але і з огляду на наші намагання слідувати за інформацією розвідки куди б вона не вела» - сенатор Марк Ворнер сказав CNN.

«Ви отримаєте матеріали які показують чи були і якщо так, то на якому рівні були фінансові зв’язки між, я маю на увазі частково, деякими посадовцями пов’язаними з Трампом та іншими посадовцями і куди ці долари йшли – не обов’язково з Росії».

Запит на інформацію стосовно фінансових зв’язків було надано після того, як сенатор Ліндсі Грем, який проводить власне розслідування можливого втручання Росії зазначив, що він хоче розслідувати можливі бізнесові зв’язки оточення Трампа та Росії. Потім Грехем роз’яснив, що його цікавлять будь-які зв’язки з Росією, а не виключно угоди Трампа.

Дивіться також: Адміністрацію Трампа попереджали, що росіяни мають компромат на радника президента з нацбезпеки Флінна