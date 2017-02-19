Швеція ламає голову, чому її згадав Трамп, але для консерваторів США ця країна - улюблена "страшилка"

Стокгольм не повідомляв про жоден суттєвий інцидент у п’ятницю ввечері.

На велелюдному мітингу у Флориді у суботу Дональд Трамп говорив про необхідність надійно захищати США від можливих терористичних загроз. Він готує новий указ про додаткові візові перевірки для біженців та громадян певних країн.

«Ми мусимо тримати нашу країну у безпеці. Подивіться, що відбувається. Ми мусимо тримати країну у безпеці», заявив президент США.

Нам незрозуміло, що мав на увазі президент Трамп. Ми попросили у США офіційного пояснення

Ці слова схвально сприйнялися публікою. Та Дональд Трамп вирішив навести приклади з Європи:

«Подивіться, що відбувається у Німеччині, подивіться що сталося минулої ночі у Швеції. Хто б у це повірив… у Швеції. Вони прийняли велику кількість [біженців], і тепер у них проблеми, про які вони не мали уяви. Дивіться, що відбувається у Брюселі, по всьому світу. Подивіться на Ніццу та Париж.»

Згадка про Швецію у контексті терактів в інших країнах викликала подив у самій Швеції. Офіційний Стокгольм не повідомляв про жоден суттєвий інцидент у п’ятницю ввечері.

Посольство Швеції у США звернулось до американської сторони із проханням пояснити, що мав на увазі Дональд Трамп.

"Нам незрозуміло, що мав на увазі президент Трамп. Ми попросили у США офіційного пояснення", - твітує посольство Швеції у США.

Швеція, з населенням дев’ять з половиною мільйонів, прийняла останнім часом 200 тисяч біженців. З 2013 року там не було терактів.

Водночас консервативні американські ЗМІ активно звертають увагу на буцімто сплекс злочинності в Швеції після прийому країною значної кількості біженців.

Популярний сайт Breaitbart.com (сайт завляє, що має 45 000 000 читачів щомісяця - прим. ГА), виконавчим директором якого тривалий час був нинішній радник Трампа з питань нацебзпеки Стівен Беннон, активно пише про злочини скоєні у Швеції мігрантами та біженцям. При цьому редакція сайту, як видається, просуває думку про провал міграційної політики Швеції та загрозу, яку т.з "політика відкритих дверей" для біженців та мігрантів могла би нести для США.

Не меншу увагу подібні видання приділяють і Німеччині. Пропонентами "політики відкритих дверей" щодо прийому біженців та трудових мігрантів консерватори вважають Демократичну партію США.

Швецію та Німеччину у світі повідомлень (поданих під антиммігрантським кутом) про сплеск злочинності там в останні роки, консервативні американські ЗМІ часто наводять, як приклад провалу ліберальної демократії, яка, як наголошують подібні видання, виявляє повну нездатність захистити своїх громадян він "чужинців", інтегрувати новоприбульців до суспільства та боїться звертати увагу на їх буцімто неналежну поведінку через страх образити етнічні меншини та проявити неповагу до їх культури.

Як відомо чинний президент США Дональд Трамп виступає за негайну депортацію із США нелегальних мігрантів, які скоїли злочини перебуваючи на території країни та посилення кордону з Мексикою. Трамп також виступає проти прийому значної кількості біженців.

Деякі оглядачі припускають, що Дональд Трамп міг сплутати Швецію з повідомленням про теракт в мечеті у пакистанському місті Сехван у п’ятницю, в наслідок якого загинуло близько 80 людей.

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