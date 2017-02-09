Президент Трамп піддав критиці сенатора Маккейна

Раніше сенатор виступив з критикою рейду в Ємені Президент Трамп піддав критиці сенатора Джона Маккейна, заявивши в «Твіттері», що висловлювання сенатора про рейд американських військових у Ємені, під час якого був убитий морський піхотинець, тільки «надають ворогові впевненості».

Днем раніше сенатор-республіканець Маккейн висловився з приводу ситуації навколо операції, в результаті якої загинув командувач спецпідрозділу Вільям «Раян» Овенс, назвавши її «провалом». За словами Маккейна, рейд, який призвів також до загибелі цивільних осіб, включаючи декількох жінок і дітей, а також втрати літака вартістю 75 мільйонів доларів, «не може бути названий успішним».

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Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у середу виступив на захист операції, заявивши, що вона привела до ліквідації приблизно 14 бойовиків «Аль-Кайди». «Абсолютно точно – це успіх, і будь-хто, хто не поділяє цієї думки, проявляє неповагу до Раяну Овенса», – завив представник адміністрації.

Рейд у Ємені став першою великою контртерористичною операцією адміністрації Трампа. У середу влада Ємену повідомила про те, що зажадає «переоцінки» рейду і відкинула повідомлення про те, що звернулася до США з проханням призупинити спільні контртерористичні ініціативи з Вашингтоном. «Ємен продовжує співпрацювати зі Сполученими Штатами і продовжує виконувати всі свої угоди», – підкреслив міністр закордонних справ Ємену Абдул-Малік аль-Макхлафі, що знаходиться в Каїрі. Він також заявив, що інформація про прохання про припинення спецоперацій з США «не відповідає дійсності». Ветеран війни у В’єтнамі, який пережив полон, Джон Маккейн неодноразово критикував президента Трампа. Після поразки на президентських виборах в 2008 році Маккейн переміг на виборах до Сенату в штаті Аризона.

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