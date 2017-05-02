Військова співпраця України та Туреччини вийшла на новий рівень

Супутникові технологіі, навігаційні системи для бойових кораблів, виготовлення ракетних двигунів та радарів, технології далекобійних балістичних і, навіть, крилатих ракет – ось неповний перелік сфер військової співпраці між Україною та Туреччиною, повідомляє турецьке агентство новин Al-Monitor. «Туреччина зацікавлена в супутникових технологіях України, дизельних двигунах, двигунах для балістичних ракет, що працюють на твердому паливі, та крилатих ракетах» - пише агентство «The Military Feed» у Твіттері.

Туреччина значно активізувала пошук партнерів у військовій співпраці після введення обмежень на торгівлю зброєю та передачу військових технологій з боку країн Європи та США у відповідь на зростання кількості порушень прав людини в Туреччині після невдалої спроби військового перевороту в липні 2016 року.

Обмеження поставили під загрозу ряд військових проектів в Туреччині, наприклад, створення турецького танку «Алтай» (названо на честь турецького генерала Фархеттина Алтая) сповільнилось після того як Австрія обмежила свою участь в проекті. Подібні затримки відбулись і в поставках гаубиць до Азербайджану, для яких Туреччина не змогла отримати двигуни з Німеччини, повідомляють турецькі ЗМІ.

Україна є найближчим і найбільш активним партнером для Туреччини в військовій сфері. 14 березня прем’єр-міністр Гройсман підписав меморандум про взаєморозуміння з турецькою стороною про використання технологій українського танку 6ТД-3 для доопрацювання турецького танку «Алтай», повідомляють турецькі ЗМІ. Минулого року Україна та Туреччина започаткували співпрацю з виготовлення спільних сонарних систем, адже Україна має значний науково-дослідницький потенціал в цій сфері.

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Для України нагальним є питання розбудови флоту, адже країна втратила більшість кораблів після незаконної анексії Криму Росією. Співпраця з Туреччиною в будівництві флоту становить альтернативу до раніше оголошених планів закупівлі кораблів на вторинному ринку. Під час візиту до Туреччини 19-22 квітня, командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко відвідав суднобудівний завод Голчук, де виготовлялися корвети для турецьких ВМС, за повідомленнями турецьких ЗМІ.

Обидві країни прагнуть розвивати свій військовий потенціал, зміцнювати безпеку і розширювати присутність на світових ринках зброї.

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