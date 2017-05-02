Військова співпраця України та Туреччини вийшла на новий рівень

Супутникові технологіі, навігаційні системи для бойових кораблів, виготовлення ракетних двигунів та радарів, технології далекобійних балістичних і, навіть, крилатих ракет – ось неповний перелік сфер військової співпраці між Україною та Туреччиною, повідомляє турецьке агентство новин Al-Monitor. «Туреччина зацікавлена в супутникових технологіях України, дизельних двигунах, двигунах для балістичних ракет, що працюють на твердому паливі, та крилатих ракетах» - пише агентство «The Military Feed» у Твіттері.
Туреччина значно активізувала пошук партнерів у військовій співпраці після введення обмежень на торгівлю зброєю та передачу військових технологій з боку країн Європи та США у відповідь на зростання кількості порушень прав людини в Туреччині після невдалої спроби військового перевороту в липні 2016 року.
Обмеження поставили під загрозу ряд військових проектів в Туреччині, наприклад, створення турецького танку «Алтай» (названо на честь турецького генерала Фархеттина Алтая) сповільнилось після того як Австрія обмежила свою участь в проекті. Подібні затримки відбулись і в поставках гаубиць до Азербайджану, для яких Туреччина не змогла отримати двигуни з Німеччини, повідомляють турецькі ЗМІ.
Україна є найближчим і найбільш активним партнером для Туреччини в військовій сфері. 14 березня прем’єр-міністр Гройсман підписав меморандум про взаєморозуміння з турецькою стороною про використання технологій українського танку 6ТД-3 для доопрацювання турецького танку «Алтай», повідомляють турецькі ЗМІ. Минулого року Україна та Туреччина започаткували співпрацю з виготовлення спільних сонарних систем, адже Україна має значний науково-дослідницький потенціал в цій сфері.
Фінансист Френк Келлі прокоментував у Твіттері: «Впевнений, Москва незадоволена - допомога від НАТО з "чорного ходу"?»
Для України нагальним є питання розбудови флоту, адже країна втратила більшість кораблів після незаконної анексії Криму Росією. Співпраця з Туреччиною в будівництві флоту становить альтернативу до раніше оголошених планів закупівлі кораблів на вторинному ринку. Під час візиту до Туреччини 19-22 квітня, командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко відвідав суднобудівний завод Голчук, де виготовлялися корвети для турецьких ВМС, за повідомленнями турецьких ЗМІ.
Обидві країни прагнуть розвивати свій військовий потенціал, зміцнювати безпеку і розширювати присутність на світових ринках зброї.
Дивіться також: Обладнання вартістю десятки мільйонів гривень отримали українські прикордонники від уряду США
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum