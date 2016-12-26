Український дизайнер спроектував неймовірний готель на вершині альпійських скель

Андрій Рожко – український дизайнер, що займається 3D-візуалізацією в архітектурному бюро в Дубаї.

Один із найсвіжіших проектів Андрія, готель в Альпах, привернув увагу західних ЗМІ. Дивовижний скляний фасад, гострі кути, що імітують шпилі гір, вертолітний майданчик – все це робить дизайн унікальним.

За задумом, готель-схованка розташовуватиметься в незвичному місці, до нього не так просто буде дістатися – тільки з допомогою гвинтокрила. Дизайн фасаду повторює навколишні гори, і будівля ніби зливається з ними.

Схожа концепція закладена в попередній проект дизайнера – віллу в Альпах. Андрій говорить, що пишається обома роботами:

«Я завжди любив гори. Коли розглядав фотографії австрійських Альп, мені прийшла ідея створити два проекти, які будуть нерозривно пов'язані з духом гір. Вони створені з одного натхнення, але зовсім різні за своїм задумом».

Андрій отримав фахову освіту в Salvador Dali Art Institute for Decorative Modelling and Design у Києві. Більшість поточних проектів, до яких долучений дизайнер, розміщені у Франції та Китаї. До цього працював в українській столиці – як співзасновник та головний дизайнер дизайн-бюро Rock&Wood.

«У Rock&Wood ми створювали сміливі інтер’єри та меблі, – розповідає дизайнер. – Зараз у вільний час я працюю над удосконаленням своїх знань у сфері 3Д-виробництва».

Андрій продовжує шукати своє місце в світі. Щодо України переконаний, що перспективи можуть бути у тих дизайнерів, які мають мету та цілеспрямованість.

«Потрібно звертати більше уваги на європейські видання та сайти у сфері архітектури і дизайну, брати участь у конкурсах, вивчати потрібні для роботи комп'ютерні програми та завжди йти до своєї цілі», – радить дизайнер молодим колегам.

Андрій захоплений можливістю відтворювати природні форми в дизайні за допомогою сучасних технологій та матеріалів. Щодо альпійських проектів, то вони поки що тільки на папері, але дизайнер має надію, що знайдеться людина, яка відчує його ідею та захоче втілити її в реальність.

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