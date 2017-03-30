Українці у США зібрали кошти на автомобіль для ветерана АТО

Ветерану АТО, інваліду ІІІ групи, Михайлу Фрику, незабаром передадуть автомобіль, придбаний за гроші, пожертвувані представниками українських громад у США, повідомляє Українсько-Американська координаційна рада, з ініціативи якої проводилася кампанія.

Уперше кошти було зібрано винятково через систему Facebook Fundraiser, з допомогою якої люди можуть перерахувати гроші, а також запросити друзів із Facebook долучитися до ініціативи. Сума склала 7815 доларів.

Метою проекту «Подаруй надію Ветерану» є покращити життя ветеранів АТО, зокрема інвалідів І-ІІІ групи, та підтримати сім’ї загиблих воїнів.

Кошти спочатку збиралися на автомобіль для ветерана Вадима Свириденка, але за декілька днів до закінчення зборів його призначили уповноваженим президента з питань інвалідів АТО, пояснив Микита Сафроненко, секретар Українсько-Американської координаційної ради. «Вадиму надали державний автомобіль із водієм, і він вирішив, що на зібрані гроші треба купити авто іншому ветерану-інваліду, – зазначив пан Сафроненко. – З декількох кандидатур ми обрали Михайла, бо там, де він проживає, нема публічного транспорту».

Урочиста церемонія передачі відбудеться 5 квітня на Софіївській площі.

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