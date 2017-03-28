Ядерні країни бойкотують переговори про заборону атомної зброї

У понеділок в Організації Об’єднаних Націй розпочалися переговори на тему міжнародної заборони ядерної зброї. Країни, які вже мають атомну зброю, виступають проти цих переговорів.

Прихильники заборони вважають, що ядерна зброя становить загрозу глобальній безпеці й остерігаюь, що застосування ядерної зброї може мати кастастрофічні наслідки. Торік понад 120 країн проголосували за започаткування переговорів про заборону.

Верховний представник ООН з питань роззброєння Кім Вон Су заявив, що ядерна зброя становить «екзистенціальну загрозу для людськості» і що потреба роззброєння ніколи дотепер не була такою великою.

«Безконечне намагання придбання ядерної і неядерної стратегічної зброї не створить безпеки, а скоріше може спровокувати нові й дестабілізуючі перегони в озброєннях та загострити регіональне і глобальне напруження», сказав він.

Сполучені Штати, Великобританія, Франція і приблизно 20 інших країн висловлюють опозицію до заборони. Росія і Китай також проти пропонованого договору і не беруть участі в переговорах.

Представниця США при ООН Ніккі Гейлі заявила в понеділок, що гарантувати безпеку своїм народам є відповідальністю офіційних осіб.

«Як мати, як дочка, нема нічого, чого я б більше не хотіла для своєї родини, як світу без ядерної зброї, але ми мусимо бути реалістами, – сказала вона. – Чи є хтось, хто вважає, що Північна Корея погодиться заборонити ядерну зброю?»

Представник Японії Нобусіге Такамідзва також посилався на приклад Північної Кореї, кажучи, що недавні погрози ядерною і балістичною зброєю проти країн регіону і світу.

Якщо деякі країни погодяться на договір про заборону ядерної зброї, то вона стосуватиметься лише тих країн, котрі її ратифікують.

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