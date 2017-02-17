ЮНІСЕФ: кількість дітей у Східній Україні, яким потрібна негайна допомога, майже подвоїлась

За повідомленням Дитячого фонду ООН, з приводу конфлікту на Сході України, який вступив у четвертий рік, мільйонові українських дітей потрібна негайна гуманітарна допомога. Ця кількість дітей майже подвоїлась за останній рік.

Збільшення кількості нужденних дітей додатково на 420 тисяч спричинене тривалими воєнними діями і постійним погіршенням умов життя, з приводу чого 1,7 мільйона людей стали переміщеними особами, втратили прибутки і доступ до медичнлої опіки та опинилися перед лицем різкого збільшення прожиткових коштів.

Як сказала представниця Дитячого фонду в Україні Джованна Барберіс, «Діти у Східній Україні живуть під постійною загрозою важких до передбачення сутичок і артилерійського обстрілу протягом останніх трьох років. Це нищить їх школи, вони змушені залишати свої домівки і їхній доступ до основних зручностей, таких як отоплення і вода, був відрізаний».

Щоденні порушення припинення вогню – читаємо у звіті Дитячого фонду ЮНІСЕФ – загрожують фізичній безпеці і психологічному здоров’ю. У районі, шириною у 15 кілометрів з обох сторін так званої лінії розмежування проживає приблизно 200 тисяч дітей.

У цій зоні 19 тисячам дітей постійно загрожують міни і нерозірвані боєприпаси, і 12 тисяч дітей живуть у громадах, які обстрілюються щонайменше раз у місяць. Вони постійно змушені шукати притулку в бомбосховищах.

У звіті підкреслюється, що вчителі, психологи і батьки помічають психологічні наслідки цієї ситуації, включнео з психосоціальними наслідками, агресією, соціальною відчуженістю і панічними розладами.

В охоплених конфліктом районах було зруйновано або пошкоджено кожний п’ятий шкільний будинок.

Дитячий фонд закликає суперницькі сторони негайно припинити вогонь і дотримуватись міжнародних гуманітарних законів, включно з необмеженим доступом до гуманітарної допомоги. «Після трьох жахливих років дітям у Східній Україні негайно потрібний тривалий мир, щоб припинилося їхнє непотрібне страждання», заявила пані Берберіс.

ЮНІСЕФ закликає виділити 31,1 мільйона доларів на медичну, харчову і освітню допомогу, чисту воду, гігієну та санітарію, захистст їх та їхніх родин. Поки що на цю ціль зібрано 10% коштів.

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