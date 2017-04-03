Трамп приймає у понеділок у Білому домі президента Єгипту

У понеділок президент Дональд Трамп прийме в Білому домі єгипетського лідера Абдель Фаттах ас-Сісі
Очікується, що США та Єгипту в понеділок укладуть угоду про зміцнення співпраці в боротьбі з радикальним ісламським тероризмом, коли в Білому домі відбудеться зустріч президента Трампа з єгипетським лідером Абдель Фаттах ас-Сісі.
«Обидва президенти відчувають глибоку антипатію до політичного ісламізму», – каже старший науковий співробітник Центру досліджень Близького Сходу імені Рафіка Гарірі при Атлантичній раді.
«Обидва вважають, що проблеми безпеки – це питання першорядної, другорядної і третьорядної уваги в політиці», – зазначає експерт.
У заяві Білого дому, поширеній напередодні візиту, сказано: «Дані відносини історично визначалися інтересами безпеки, і цей аспект залишиться ключовим компонентом взаємин».
Білий дім дав високу оцінку жорсткій політиці єгипетського лідера в боротьбі з терористами. «Сісі зробив сміливі кроки із ряду делікатних питань після того, як став президентом у 2014 році», – йдеться в заяві.
Аналітики і регіональні експерти в бесіді з кореспондентом «Голосу Америки» висловили впевненість в успіху зустрічі. Повідомлялося, що між лідерами обох країн встановилися хороші відносини, коли Трамп зустрівся з Сісі в вересні минулого року на полях Генеральної Асамблеї ООН. На думку аналітиків, враховуючи, що обидва політики роблять акцент на питаннях безпеки, не повинно бути особливих проблем у тому, щоб вдихнути нове життя у відносини, що погіршали при президенті Обамі.
Обама заморозив надання допомоги Каїру після того, як у 2013 році єгипетські військові на чолі з генералом Сісі усунули від влади демократично обраного президента Мохаммеда Мурсі. Пізніше в тому ж році Сісі був обраний президентом.
Обама відмовлявся запрошувати Сісі в Білий дім і критикував репресії військового режиму проти руху «Мусульманське братство», яке висунуло Мурсі в президенти. Сісі вважає «Мусульманське братство терористичною організацією.
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