Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і президент Барак Обама відвідають Перл-Гарбор

У вівторок прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе відвідає Перл-Гарбор з президентом Обамою, «щоб висловити вартість примирення між Японією і Сполученими Штатами». Про це повідомив цього місяця шеф кабінету Йосіхіде Суга.

Білий дім заявив, що візит Абе підкреслить зачення союзу між колишніми воєнними ворогами.

Абе буде першим чинним японським прем’єр-міністром у Перл-Гарбор з часу короткої зупинки колишнього японського лідера Сігеру Йосіди 12 вересня 1951 року.

Візит у вівторок відбудеться після 75 років з часу японської атаки на Перл-Гарбор, яка втягнула Сполучені Штати у Другу світову війну, і за несповна чотири тижні до того, як Дональд Трамп стане 45-им президентом США.

Минулого місяця Абе став першим світовим лідером, який зустрівся з Трампом після президентських виборів. Після нашвидкоруч влаштованої зустрічі в Нью-Йорку Абе назвав Трампа таким лідером, якому можна довіряти.

Абе не вибачиться за японську атаку на Перл-Гарбор 7 грудня 1941 року, в результаті якої загинуло понад 2000 американських військовослужбовців.

Коли президент Барак Обама відвідав Японію, він також не вибачився за атомні атаки на Хіросіму та Нагасакі у 1945 році, внаслідок яких загинули сотні тисяч японців.

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