Побоючись агресії з боку Росії, Польща привітала на своїй території американських солдатів

В суботу Польща офіційно привітала контингент американських військ, який прибув до країни цього тижня в рамках місії НАТО. Завданням місії є відлякування російської агресії в регіоні.

На церемонію в місті Жаґань, що в західному районі Польщі, прибули прем’єр-міністр Беата Шидло і міністр оборони Антоні Мацеревич.

«Присутність американських солдатів у Польщі – це ще один крок у нашій стратегії для запевнення безпеки для Польщі та регіону», – сказала прем’єр Шидло, висловлюючи надію, що вони почуватимуться як у себе вдома.

Перший контингент американських солдатів прибув до Польщі з Німеччини в четвер.У зв’язку з цим представник Кремля Дмитро Пєсков назвав операцію загрозою російським «інтересам і безпеці».

«Це навіть більш вимовне, коли третя сторона зміцнює свою військову присутнгість на нашому порозі в Європі», сказав репортерам представник Кремля.

Сполучені Штати планують розгорнути в Польщі понад три тисячі солдатів. Це буде найбільше нарощування військ в країні з часу зпакінчення «холодної війни».

Ця місія, відома як «Атлантична рішучість», оснащена 87 танками «Абрамс» і понад 500 іншими машинами. Вона, за ротаційним принципом, відвідуватиме інші недалекі країни НАТО, включно з Естонією, Латвією, Литвою, Румунією, Болгарією та Угорщиною.

Розгорнення військ, яке доручила адміністрація президента Обами у 2014 році, є відповіддю на російську агресію проти України.

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