Росія хоче з Криму прослуховувати кораблі США, але часто переоцінює свої можливості – USNI

Росія встановила бойовий радіоелектронний комплекс в Криму, щоб вести радіо-розвідку за американськими кораблями в Чорном морі і, можливо, глушити їх комунікацію, повідомляє американський Інститут ВМС (USNI) з посиланням на неназваного посадовця оборонної установи США. «Очевидно, вони намагаються посилити свій вплив в чорноморському регіоні», - додав посадовець.

Очевидно, вони намагаються посилити свій вплив в чорноморському регіоні

За повідомленнями росіян, комплекс Мурманськ може придушувати комунікації на дистанції до 3 тисяч кілометрів. Однак, Росія часто переоцінює свої можливості, вказує USNI. Комплекс «Мурманськ» збудований на основі семи вантажівок та величезних польових антен, які можуть отримувати сигнали радіорозвідки та глушити певні частоти. Комплекс «Мурманськ» не зможе подолати бойову інформаційно-керуючу систему США «Іджіс» розміщену в регіоні, але зможе ускладнити керування мережею комунікацій, повідомляє UNIS.

Встановлення системи «Мурманськ БН» в середині березня є прямою реакцію на зростання присутності США та НАТО в регіоні. США та НАТО посилили свою присутність у чорноморському регіоні, розмістивши чотири есмінці США типу «Арлі Берк» з керованою ракетною зброєю в місті Рота в Іспанії. Росія збільшує військову присутність у регіоні з часу після незаконної анексії Криму і вже встановила ракетну систему на півострові.

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