Фотогалерея: Християни усього світу святкують Великдень

Українські православні віруючі запалюють свічки від Благодатного вогню, привезеного з Єрусалима, в Соборі Святого Володимира, 15 квітня 2017 року.
Папа Римський Франциск проходить повз квітів під час пасхальної меси на площі Святого Петра у Ватикані, 16 квітня 2017 року.
Православні черниці відвідують службу православну пасхальну службу в монастирі Святого Іоанна Хрестителя поблизу Маврово у Македонії, 16 квітня 2017 року.
Ліванські християнські священники роздають фарбовані яйця після пасхального богослужіння в Георгіївській церкві в центрі Бейрута, Ліван, 16 квітня 2017 року.
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