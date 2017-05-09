Росія планує розширити військову базу у Вірменії

Розширення російської військової бази у Вірменії, скоріш за все, буде проведено в рамках існуючої угоди про військову співпрацю, заявив посол Росії у Вірменії Іван Волинкін. Раніше міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що російські військові бази в Таджикистані, Киргизії та Вірменії, а також підрозділи колективної безпеки, готові протистояти ІДІЛ.

Зростання військової співпраці двох країн також було предметом обговорення в Москві під час візиту президента Вірменії Сержа Саргсяна до цієї країни декілька тижнів тому, повідомляють ЗМІ.

Коментуючи можливе розширення бази у Вірменії, посол Волинкін сказав: «Ну, можливо, буде певне розширення на основі взаємних угод з військової співпраці».

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