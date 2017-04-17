У США заговорили про можливі наслідки обмеження видачі робочих віз H2B

Цього року майже на чверть зменшиться кількість сезонних робітників, які приїжджають до США за візами H2B

У багатьох районах США туристичний сезон триває півроку або й менше. За таких умов, місцевому бізнесу важко знаходити та утримувати американських працівників і вони, у значній мірі, покладаються на некваліфіковану робочу силу з-за кордону. А відтак зменшення кількості виданих у 2017 році віз не лише позбавляє прибутку іноземців, а й ставить під загрозу цілу бізнесову модель сотень американських підприємств.

Уздовж узбережжя північного штату Массачусетс весна починається пізніше, ніж у більшості інших штатів. До того часу, як приїдуть туристи, тут тихо та спокійно. Для деяких власників місцевого бізнесу – занадто тихо.

«У нас більше білих акул, ніж бажаючих працювати на Кейп-Коді», - жартує Джейн Ніколс Бішоп», - президент організації «Робоча сила в пік сезону».

Хто буде застеляти ліжка? Чистити ванні? Готувати їжу? Мити посуд?

Пані Бішоп називає себе «Мама-віза». Жінка допомагає місцевим підприємцям знайти робітників-іноземців з таких країн як Ямайка та Філіппіни, які приїжджають за візою H2B.

«Хто буде застеляти ліжка? Чистити ванні? Готувати їжу? Мити посуд?», - запитує Бішоп.

«Тут немає, кому це робити, щонайменше - не досить бажаючих», - додала вона.

Ален Сілвестер має бізнес зі здачі в оренду наметів в Кейп-Коді. Каже, що йому важко знайти американців, які погодяться в нього працювати лише п’ять місяців на рік.

«Усі мене тут питають, що ти робиш, щоб знайти працівників? Що ти робиш?», - розповідає президент компанії «Американський намет і стіл» Ален Сілвестер.

Я скажу так, кожен, в кого вистачає мізків мати власний бізнес, не буде таким дурним, щоб привозити іноземців за візою H2B, якщо був би інший шлях

Кількість віз H2B, які видаються некваліфікованим працівникам, у цьому році скоротилася в чотири рази. У результаті - малий бізнес як у Сілвестера може втратити до 20% прибутків. Підприємець каже, якщо був би інший спосіб знаходити працівників, він би це робив.

«Необхідно заповнити цілий стос паперів. Не кожен здатний це зробити. Я скажу так, кожен, в кого вистачає мізків мати власний бізнес, не буде таким дурним, щоб привозити іноземців за візою H2B, якщо був би інший шлях», - наголошує він.

Підприємства, які залежать від іноземців, які приїжджають працювати за візою H2B, мають довести, що вони намагалися найняти американців. І вони це роблять, але з трьох тисяч заявок на отримання віз у січні лише незначна частка була схвалена. А ті, чию візу схвалили, приїжджають пізніше, від запланованого, що теж негативно позначаються на місцевому бізнесі. Деякі працедавці говорять, що вони змушені наймати людей на цілий рік, навіть на ті місяці, коли в них немає роботи.

Я маю людей взимку, які працюють на кухні 40 годин на тиждень, аби вони лише від мене не пішли...Вони тут будуть весною

«Я не хочу втратити цих працівників. Отже я маю людей взимку, які працюють на кухні 40 годин на тиждень, аби вони лише від мене не пішли. Вони кажуть, вони добре до нас ставляться. Вони тут будуть весною. Вони мені допоможуть», - розповідає генеральний менеджер готелю Coonamessett Inn, Джим Андерда.

А ті бізнеси, які не можуть собі це дозволити, сподіваються, що Конгрес полегшить процес видачі віз тим працівникам, які вже працювали у США та повернулися до дому. Зробити вони це мають до 28 квітня. Якщо цього не станеться, платити за це буде місцевий дрібний та середній бізнес.

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