IT компанії сподіваються, що після перегляду візової програми H-1B, кількість таких віз до США збільшиться

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Кілька тижнів тому Дональд Трамп підписав указ про перегляд візової програми H-1B. Завдяки ній до США щороку приїжджають 85 тисяч кваліфікованих працівників технічної галузі.
Завдяки візі H1B було зроблено великий внесок в американські інновації
Деякі IT компанії сподіваються, що після перегляду, кількість таких віз навпаки збільшиться, а також це заохотить американців отримувати професії, які потребує ринок праці.
Піт Тапаскар народився в Індії, у будинку без води й світла. Сьогодні він працює у США, в IT секторі. Його мандрівка до Америки проходила через Канаду й почалась із візи H1B.
"Завдяки візі H-1B було зроблено великий внесок в американські інновації", - каже голова Асоціації малих і середніх роботодавців IT Піт Тапаскар.
Нестача фахівців - реальна проблема
Тепер Піт – американський громадянин. Останні 15 років працює на технологічну компанію ProSoft, де він керує імміграційною програмою. Більшість найнятих ним працівників – з Індії, але за його словами, процес їх працевлаштування надто складний і довгий.
"Для нас було б дешевше наймати американців, аніж привозити людей з-за кордону, адже ми маємо проходити через складний процес отримання візи H-1B і повинні довго чекати, і за цей час можуть змінитись наші потреби", - каже Піт Тапаскар.
Але американців на ці посади не вистачає.
"У Міністрестві праці кажуть, що до 2020 року буде майже півтора мільйона незаповнених робочих місць лише у області розробки програмного забезпечення. Тож нестача фахівців - реальна проблема", - розповідає виконавчий директор Envoy Global Ричард Берк.
У Міністрестві праці кажуть, що до 2020 року буде майже півтора мільйона незаповнених робочих місць лише у області розробки програмного забезпечення
Ричард Берк керує компанією Envoy Global, яка продає програмне забезпечення і надає юридичну консультацію американським компаніям, які наймають на роботу фахівців із-за кордону або відправляють у відрядження за кордон своїх працівників. Він зауважує, кадрів бракує через те, що недостатньо американців отримують освіту у затребуваних професіях у науці, технологіях, інженерній справі та математиці, скорочено – STEM. І чимало іноземців, які отримали освіту у США, не можуть залишитись і працювати у країні.
Ричард Берк пояснює: "Щороку американські університети випускають 300 тисяч іноземних фахівців у галузі математичних наук. Ми не даємо їм жодної можливості залишитись. Який у цьому сенс, коли ми знаємо, що існує нестача фахівців, коли ми випускаємо найкращих і найрозумніших, - і відправляємо їх додому конкурувати із нами?"
Ричард сподівається, що указ Дональда Трампа про перегляд програми H-1B збільшить кількість видачі віз, перш ніж ці робочі місця експортують за кордон.
"Ці робочі місця - мобільні. Компанії просто кажуть: якщо я не можу знайти робітників тут, я переїду де-інде", - каже він.
Америці дійсно зараз не вистачає базових спеціалістів
Саме це сталось із Пітом Тапаскаром. Його компанію-роботодавця продали іншій корпорації. А там функції Піта виконував спеціаліст з Індії, який працював віддалено.
Він підтримує указ президента Дональда Трампа щодо реформування візової програми H-1B, сподіваючись, що це покладе край зловживанням. Піт поділяє загальне занепокоєння, що квоти на візи видають лише великим компаніям, які пропонують найвищі зарплати. А це ставить під загрозу менші бізнеси, з якими він працює.
"Віза має бути доступна для всіх секторів і бути пов’язаною із програмами підготовки. Америці дійсно зараз не вистачає базових спеціалістів", - каже Піт Тапаскар.
Цього року американська імміграційна служба отримали 200 тисяч заявок на видачу віз типу H-1B. Всього на рік їх видають 85 тисяч. Кому щастить їх отримати – визначає лотерея, яка закінчилась у квітні.
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