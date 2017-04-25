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Сенатор США Вікер закликав Росію припинити «цикл насильства» на сході України

  • Голос Америки

Сенатор Роджер Вікер, голова Гельсінської комісії США

Законодавець заявив, що якби Москва дотримувалася Мінських угод, трагічного інциденту із загибеллю американського медика вдалося б уникнути



Голова Гельсінської комісії США сенатор Роджер Вікер висловив співчуття родичам Джозефа Стоуна - загиблого американського медика, який входив у склад Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, і закликав російську владу покінчити з насильством, яке призвело до цієї трагедії.

Стоун загинув протягом минулих вихідних, коли автомобіль, в якому він перебував, наїхав на вибуховий пристрій, імовірно, міну, на підконтрольній сепаратистам території на сході України.

«Якби Росія дотримувалася Мінських угод і припинила підтримувати, спрямовувати, фінансувати і забезпечувати сепаратистів в цьому регіоні, то необхідності в продовженні роботи моніторингової місії не було б», - заявив Вікер, виступаючи в Сенаті.



«Трагічна загибель американця Джозефа Стоуна наголошує на необхідності забезпечення безперешкодного доступу спостерігачів ОБСЄ через лінії фронту і в прикордонні регіони, контрольовані сепаратистами», - продовжив він.

«Ті, хто несе відповідальність за це, повинні бути притягнуті до відповідальності, - вказав Вікер.

«Я знову закликаю керівництво Росії припинити цей цикл насильства і дотримуватися зобов'язань в рамках ОБСЄ».

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