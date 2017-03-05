В американській школі проводять заняття йоги та медитації - дітям це допомагає концентруватися

В американській школі у місті Балтимор випробовують новий метод виховання бешкетників – заняття йогою та медитацією.

Неслухняні діти – проблема яка актуальна для батьків та вчителів у будь-якому куточку світу. В американському місті Балтимор з 2014-го року випробовують новий метод виховання бешкетників – медитацію. Там кажуть, розмірене глибоке дихання може привести до тями навіть найгірших порушників дисципліни.

Учні набагато краще концентруються. Вони готові вчитися. Їхні думки не стрибають. Медитація їх зосереджує

Звичний ранок в балтиморській школі імені Роберта Коулмена нічим майже не відрізняється від мільйонів інших шкіл. Утім, різниця таки є. Кожний навчальний день починається особливо.

Перед тим, як відкрити книжки, діти займаються практикою усвідомлення. 15 хвилин з ними проводять заняття з глибокого дихання, які їх заспокоюють та допомагають сконцентруватися.

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Програма була розроблена базованим у Балтиморі Фондом цілісного життя. Застосовувати у школі її почали у 2014 році після того, як директор закладу помітив позитивний вплив на дітлахів занять з йоги, які проводив Фонд.

"Мені стає затишно, я розпружуюсь. Глибоке дихання мене заспокоює і я стаю м’якшим", розповідає учень Ней Шон.

Дисципліна йоги та практика усвідомлення існують тисячі років, втім наукові докази їх позитивного впливу на фізичне здоров’я людини відносно нові.

У педагогів лише позитивні відгуки на цю програму. "Учні набагато краще концентруються. Вони готові вчитися. Їхні думки не стрибають. Медитація їх зосереджує", каже вчителька Лакія Вілсон​.

Медитацією у цій школі займаються не лише в класних кімнатах. Замість того, щоб відводити бешкетника в кабінет директора, його направляють у спеціальну кімнату, де кваліфікований персонал допомагає дітям оцінити наслідки їх дій.

"У цій кімнаті ми займаємось дихальними вправами. Також ми додаємо кілька вправ з йоги для тих з них, у кого багато енергії. Ми також займаємось креативним писанням, медитативним писанням. Ми намагаємось знайти з ними спільну мову, допомогти зрозуміти, чому вони потрапили сюди і усвідомити, що вони можуть поводитись по-іншому", розповідає вихователь Фонду цілісного життя Джамар Піт. ​

Учителі кажуть, діти часто висловлюють каяття за свою поведінку після повернення з кімнати для роздумів. Такого, кажуть, раніше не було. Втім, програма виявилась корисною не лише для дітей.

"Мені здається, мені вона допомагає більше, ніж дітям. У тому розумінні, що коли я відвожу їх у кімнату, у мене також є нагода зібратися з думками та трохи заспокоїтись. Коли вони повертаються, ми готові до розмови." - розповідає вчителька Таяміша Вонендрикс​.

Директор школи каже, вона помітила значні покращення дисципліни серед учнів.

Спів-засновник Фонду Цілісного Життя Алі Смит зауважує, йога та практика глибокого усвідомлення – чудовий шлях покращити атмосферу в міських школах.

"Йога – це те, що допомогло мені та моєму братові стати тими, хто ми є сьогодні. Ми хотіли дати цей шанс учням цієї та інших шкіл міста", каже Спів-засновник Фонду цілісного життя Алі Смит.

14 шкіл в Балтиморі та ще багато інших у США працюють з Фондом, щоб допомогти дітям відповідальніше ставитись до своїх дій та розуміти самих себе.

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