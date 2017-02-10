У нас сьогодні немає зовнішньої політики – сенатор Кріс Мерфі

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Група експертів Інституту Карнеґі та Чиказької ради з глобальних відносин, очолювана сенатором-демократом Крісом Мерфі та Послом Річардом Армітеджом, підготували низку статей на тему, якою має бути політика США відносно Росії, України та Євразії. Основні висновки були представлені на презентації в Інституті Карнеґі у Вашингтоні.
«У нас чітка рекомендація - не можна досягати угод з Росією в обмін на співробітництво в Сирії. Неможлива жодна угода, за якою ми дамо їм пом’якшення чи зняття санкцій та сферу інтересів в Україні та інших країнах», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» сенатор-демократ Кріс Мерфі .
«Наш основний висновок, що відносини між США та Росією зараз знаходяться в такому стані, що намагання досягти якось великої угоди обернеться поразкою», - каже президент Чиказької ради з глобальних відносин Айво Даалдер.
Айво Даалдер, колишній посол США в НАТО, пояснює: зрозуміло, чого хоче Росія. Але що вона може запропонувати у відповідь?
«Вона мусить залишити Крим, Південну Осетію, Абхазію, залишити та закінчити конфлікт в Україні. Вона мусить дозволити країнам в Європі самим обирати собі союзників. Росіяни мусять підтримувати міжнародний порядок безпеки. Але це не те, чого хоче Росія. Ми не маємо шукати угоди, за якою ми можемо обміняти співробітництво у боротьбі з тероризмом на те, щоб Росія робила, що хоче в Україні. Україна потребує нашої підтримки. Сильної підтримки. І будь-які відносини з Росією, не мають бути за рахунок її сусідів», - сказав він в інтерв’ю «Голосу Америки».
У тої час, коли високопосадовці Адміністрації Дональда Трампа роблять жорсткі заяви на адресу Росії, сам президент утримується від будь-якої критики російського лідера, виправдовуючи його брутальні методи. Це спричиняє хаос та непорозуміння у відносинах США за партнерами, але, підкреслюють учасники панелі, рішення приймає все-таки президент. За словами Кріса Мерфі система стримувань і противаг, яка добре діє у внутрішній політиці США, не працює настільки ж вдало у зовнішній. Навіть маючи двопартійний консенсус в Конгресі законодавцям важко вплинути на Адміністрацію. Але дещо вони зробити можуть.
«Ми маємо новий законопроект, який вимагатимемо погодження з боку Конгресу пом’якшення або зняття Адміністрацією будь-яких російських санкцій. Це дуже важливо, враховуючи заяви Трампа та його можливі зв’язки з російськими бізнесменами. Так, Конгрес має обмежену владу у зовнішній політиці, але ми завжди мали здатність здобувати собі нові повноваження», - сказав він.
Також в Конгресі та експертному середовищі занепокоєні тим, який вплив російська пропаганда та маніпуляції можуть мати на прийняття рішень у Білому домі. Зокрема, Росія намагається підірвати прогрес реформ в Україні, а потім, коли їй це вдається, використовує це як аргумент проти України в Європі та США, говорить Мерфі.
«Ми цього ще не чули від Адміністрації Трампа, але я переживаю, що вона буде використовувати цей аргумент, і, якщо ми не побачимо швидкий успіх у багатьох напрямках, вони можуть сказати Україні, що вони не можуть далі бути партнерами».
Сенатор Мерфі вважає, що хоча Вашингтон у праві очікувати від Україні швидшого темпу реформ, США мають виділяти більше коштів на підтримку цих зусиль, зокрема – сприяти інвестиціям в енергетичній сфері та у сфері боротьби з корупцією в Україні.
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