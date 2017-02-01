Щоб не провокувати Росію, НАТО відклало зустріч з Україною у довгий ящик – WSJ

Деякі чинні та колишні посадовці розповіли про стурбованість у Пентагоні, що Трамп може спробувати відключити, або скасувати всю систему ПРО, або окремі її частини, в рамках угоди із Росією

НАТО відклала план зустрітися з українськими чиновниками для обговорення протиракетної системи оборони Альянсу на невизначений термін, повідомляє видання The Wall Street Journal з посиланням на західних посадовців. Це є новою ознакою того, що Альянс намагається не провокувати Росію, пише видання.

НАТО розглядала зустріч з Україною, щоб обговорити можливість того, що разі застосування Альянсом системи протиракетної оборони, рештки ракети, або сама ракета-перехоплювач (у разі, якщо не влучить у ціль - прим. ГА) може впасти на її території, уточнює WSJ.

Інші посадовці Пентагону заявили про відсутність ознак змін політики у питанні системи протиракетної оборони, яка вже тривалий час є ключовим пріоритетом республіканців у Конгресі

Рішення не зустрічатися з Україною припадає на незручний момент у відносинах між Альянсом і Росією. НАТО починає нарощувати сили стримування на російському кордоні – перші німецькі сили вирушають у вівторок – але президент Дональд Трамп пообіцяв поліпшити відносини з Росією, зауважує видання.

"Деякі чинні та колишні посадовці розповіли про стурбованість у Пентагоні, що Трамп може спробувати відключити, або скасувати всю систему ПРО, або окремі її частини, в рамках угоди із Росією. Але інші посадовці Пентагону заявили про відсутність ознак змін політики у питанні системи протиракетної оборони, яка вже тривалий час є ключовим пріоритетом республіканців у Конгресі ", - пише видання.

У відповідь на зростання насильства в Авдіївці генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що це була «важка ситуація», і закликав до повернення до дотримання режиму припинення вогню. В самому Альянсі дипломати обговорюють шляхи розширення діалогу з Росією у той час, як деякі з них очікують, що Трамп може добиватися тіснішої співпраці Альянсу з Москвою, пише видання.

Представник НАТО заявив виданню, що рішення не перекреслює майбутніх дискусій з Україною

Деякі дипломати стверджують, що обережний підхід до обговорення ПРО з Україною має сенс, якщо Альянс хоче уникнути подальшого підривання відносин із Росією. Але інші союзники побоюються, що альянс ризикує, ненавмисно сигналізуючи, що його готовність допомагати партнерам, як Україна, може коливатися, зазначає WSJ.

Представник НАТО заявив виданню, що рішення не перекреслює майбутніх дискусій з Україною. Проте Альянс рухається обережно, з огляду на історію Росії з використанням будь-якого розвитку в системі ПРО для підігрівання суперечки, наголошують посадовці.

«Існує деяка політична чутливість у залученні України, тому що очевидно, що це може викликати надмірну реакцію з боку росіян», – цитує дипломата The Wall Street Journal.

Дивіться також: Чим завершилася нарада в ООН стосовно України - розмова з послом Єльченком