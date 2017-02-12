США депортували сотні нелегалів протягом вихідних

Імміграційні служби США протягом вихідних заарештували сотні нелегальних іммігрантів у десятках міст, включаючи мегаполіси Атланту, Чикаго, Нью-Йорк та Лос-Анджелес.

Багатьох затриманих негайно депортували з країни. Рейди були спрямовані в першу чергу проти кримінальних злочинців, пояснюють правоохоронці. Минулого тижня Дональд Трамп підписав указ про посилення заходів боротьби з нелегалами. За консервативними оцінками, у США проживають незаконно понад 11 мільйонів людей. За 8 років при владі адміністрації Обами зі США було депортовано понад 2 мільйони нелегалів.