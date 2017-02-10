Трамп зазнав поразки в суді, проте обіцяє не здаватися

Суд в Каліфорнії залишив в силі рішення суду нижчої інстанції тимчасово призупинити дію заборони президента Трампа на в'їзд громадян із 7 країн





Апеляційний суд в Сан-Франциско залишив в силі рішення суду нижчої інстанції, яке тимчасово призупинило дію заборони президента США Дональда Трампа на в'їзд громадян семи країн з переважно мусульманським населенням.

Інформаційне агентство Reuters зазначає, що двоє з трьох суддів колегії були призначені президентами-демократами - Джиммі Картером і Бараком Обамою, а третій - Джорджем Бушем-молодшим, республіканцем. Їх рішення було одноголосним.

Президент Трамп відреагував на рішення суду в Сан-Франциско в Twitter:

«ПОБАЧИМОСЯ В СУДІ. НА КАРТУ ПОСТАВЛЕНА БЕЗПЕКА НАШОЇ КРАЇНИ!».

Щодо зустрічі в суді, Дональд Трамп раніше заявляв, що в разі негативного для своєї адміністрації рішення Апеляційного суду він направить справу до Верховного суду країни.



Коментуючи постанову суду в розмові з кореспондентами в Білому домі, Трамп заявив, що «це було політичне рішення», і «ми з легкістю виграємо цю справу».



Президент Трамп підписав імміграційний указ в перші дні роботи своєї адміністрації. Указ фактично повинен був призупинити в’їзд у Сполучені Штати біженців та іммігрантів з семи країн з переважно мусульманським населенням: Сирії, Ємену, Іраку, Ірану, Лівії, Сомалі та Судану.

За словами Трампа, його розпорядження покликане не допустити в країну «радикальних мусульманських терористів».



Минулого тижня федеральний окружний суддя в Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію заборони Трампа після того, як штати Вашингтон і Міннесота подали на нього в суд.

Міністерство юстиції рскаржило рішення Робарта.

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