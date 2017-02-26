Держдепартамент США засудив напад сепаратистів на місію ОБСЄ в Україні

Сполучені Штати засуджують напад на спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні. Поро це йдеться в заяві виконуючого обов'язки речника закордонного відомства США Марка Тонера.

«Сполучені Штати пильно стежать за зростанням насильства на сході Україні за останні кілька тижнів та продовження невиконання комбінованими російсько-сепаратистськими силами режиму припинення вогню, закріпленого Мінськими домовленостями», - заявляє Держдепартамент.

Держдепартамент засудив напад сепаратистів у п'ятницю на спеціальну моніторингову місію та захоплення ними безпілотного летального апарату ОБСЄ. «Ми вимагаємо, щоб ці сили припинили атаки на цивільну інфраструктуру, в тому числі Донецьку фільтрувальну станцію. Ми закликаємо Росію та сепаратистів негайно почати виконувати режим припинення вогню, вивезти важку військову техніку та надати повний та безперешкодний доступ працівникам місії ОБСЄ», - йдеться в заяві Держдепу США.