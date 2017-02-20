Яким знали Чуркіна розповіли у Обами: талант на службі у зла, друг, розумний, ефективний, відданий

Розумний, відданий, ефективний та смішний... Віталій був винятковим супротивником, але завжди - другом

Після раптової смерті у Нью-Йорку посла Росії до ООН Віталія Чуркіна, який пішов з життя у віці 64 роки, ціла низка західних дипломатів та публічних осіб розпвіли, яким знали дипломата, чиє прізвище для значної частини українців асоцієються із негативними думками.

Сьюзан Райс, радник із національної безпеки президента США Барака Обами:

"Віталій був величезною силою в ООН. Розумний, відданий, ефективний та смішний... Віталій був винятковим супротивником, але завжди - другом. Мої сердечні зспівчуття його дружині Ірині, його родині та місії Росії до ООН".

Саманта Пауер, колишній посол США до ООН:

"Приголомшена смертю посла Росії до ООН Віталія Чуркіна. Дипломатичний маестро та глибоко турботливий чоловік, який робив все, що міг, щоб зблизити США та Росію попри відмінності".

Такий великий талант на службі у такого зла

Втім інший американський екс-дипломат, колишній посол США до ОБСЄ Даніель Баєр був стриманий у посмертних компліментах.

"Сумно, що Чуркін у свої останні роки був посланцем корумпованого режиму та політики, яка не піддається розумінню. Такий великий талант на службі у такого зла", - твітнув екс-дипломат США.

Прокоментувала смерть Чуркіна і чинний посол США в ООН Ніккі Гейлі.

"За мій короткий час роботи в ООН, посол Чуркін проявив себе, як люб'язний колега. Ми не завжди однаково дивились на речі, але він однозначно обстоював позицію своєї країни з великою майстреністю", - йдеться у її офіційній заяві.

Метью Рікрофт, посол Великої Британії до ООН:

"Я абсолютно приголомшений звісткою, що мій друг та колега Віталій Чуркін помер. Дипломатичний гігант та чудова людина. Упокійся з миром".

Спогадами про Чуркіна поділились і журналісти.

"Затятий захисник своєї країни. В особистому спілкуванні він завжди був люб'язним", - твітує про померлого Джеймс Бейз, редактор телевізійного каналу AlJazeera.

Інші відзначають, що траурну промову на смерть Віталія Чуркіна має виголосити посол України до ООН, адже саме Україна зараз очолює Радбез ООН. Про це написав Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні, експерт з питань Східної Європи.

Знайшлися і ті, хто у день смерті дипломата не стримались із чорним гумором, який відштовхується від відомих українцям із ЗМІ моментів роботи Чуркіна, зокрема, частих вето, які Росія накладала у Радбезі ООН та різноманітні резолюції.

"ООН проголосує за резолюцію у якій висловить сум з приводу смерті Чуркіна, а його наступник на посаді посла Росії в ООН накладе на неї вето", - твітує @DarthPutinKGB.

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