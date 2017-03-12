Республіканці закликають виборців підтримати заміну Obamacare

Віце-президент США Майкл Пенс зустрічався з виборцями у штаті Кентуккі у спробі залучитися їх підтримкою у боротьбі за прийняття нового закону про охорону здоров’я, який має замінити існуючий, введений в дію президентом Бараком Обамою. Зустрітись з віце-президентом прийшли як прихильники, так і противники заміни Обамакер.

Пенс звернувся до публіки у Луївілі - рідному місті лідера сенатської більшості Мітча Макконнелла:

«Ми дамо американцям широкий вибір. Ми збільшимо накопичувальні для медичних витрат рахунки. Ми дамо американцям податкові кредити, щоб вони малу змогу купити собі страховку за такою ціною, яку вони можуть собі дозволити. Ми подбаємо, щоб американці, які мали хвороби у минулому, все одно змогли отримати медичне страхування та медичні послуги, які потребують. Звертаюсь до всіх присутніх тут батьків – ми переконаємось, щоб ваші страховки покривали дітей віком до 26 років».

Пенс сказав, що законопроект Палати Представників, який вже пройшов два профільних комітети, це лише початок процесу.

«Президент Трам і я, ми обидва знаємо, що знизити витрати на медичне страхування можна шляхом створення національного ринку послуг та надання американцям більшого вибору, щоб вони моли придбати таку страховку, яку вони хочуть, а не таку, яку їм навязує уряд. Панове, дозвольте бути чесним – у Вашингтоні буде боротьба щодо цього питання. Для того, щоб відмінити та замінити Обамакер, нам потрібен голос кожного республіканця в Конгресі, і ми розраховуємо на Кентуккі».

Пенс приїхав за підтримкою саме у Кентуккі, тому що, за його словами, це штат є яскравим прикладом провалу Обамакер. Лише у минулому році, каже Пенс, ціни на страхування у штаті виросли у середньому на 24 відсотка, а майже половина родин Кентуккі не може вільно обрати страхову компанію, тому що лише одна страхова компанія нині є учасником федеральної програми охорони здоров’я.

Голосування законопроекту в Палаті Представників очікується вже менше, ніж за два тижня. Серйозною перепоною на шляху його прийнятті може стати сенатор-республіканець Ренд Пол, який різко критикує законопроект, називаючи його лише «облегшеною версією Обамакер». Демократи також проти заміни Обамакер, але зовсім з інших причин.