Час-Time: Генерал Скапарротті закликав посилити українські збройні сили

Кремль використовує військові дії в Україні і Сирії для випробування нових видів зброї та методів війни. Про це на слуханнях у Сенатському комітеті зі збройних сил заявив верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті. Правозахисники в Україні звертають увагу на те, що влада надто повільно реалізує план дій у сфері захисту інтересів ЛГБТ-спільноти. Говоримо про це з громадською активісткою Анною Шаригіною. Про ці та інші важливі події 23 березня дивіться в ефірі Час-Time: