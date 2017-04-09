З розкладу Держсекретаря США зникла зустріч з президентом Путіним

З розкладу Держсекретаря США Рекса Тіллерсона зникла зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним під час його візиту в Москву. Про це повідомляє кореспондент «Голосу Америки» в Білому Домі Стів Герман. Державний Департамент не відповів на запит Голосу Америки відносно того, чи був змінений розклад Рекса Тіллерсона з часу авіадурів США по сирійській військовій базі.

Як відомо, держсекретар США Рекс Тіллерсон планує візит до Москви 12 квітня - всього через кілька днів після ракетного удару ВМС США по сирійській авіабазі в відповідь на атаку з застосуванням хімічної зброї, яка привела до загибелі цивільного населення.

За словами офіційних осіб, глава зовнішньополітичного відомства спробує переконати Росію переглянути політику підтримки уряду сирійського президента Башара Асада.

У суботу міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що скасовує свій візит до Москви, запланований на 10 квітня: «Сирійські події кардинальним чином змінили ситуацію», - йдеться в офіційній заяві Джонсона.