Час-Time: Держсекретар США перед приземленням у Москві поговорив з президентом України

Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Москви. Перед приземленням у Москві Тіллерсон провів телефонну розмову з президентом України Петром Порошенком. Росія мусить повністю виконати зобов'язання, які вона взяла по Сирії, Україні та ядерному роззброєнні - так прокоментував візит Тіллерсона в Москву речник Білого дому Шон Спайсер. "США відкриті до стратегічної співпраці з Росією, там де наші інтереси збігаються, але будуть відстоювати свої цінності та принципи там, де ми не погоджуємося", - додав Спайсер. Опитування: Більшість українців хочуть щоб держава вирішувала їхні проблеми, і вважають, що гроші важливіші за свободу. Дональд Трамп підписав документ про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Чорногорії до НАТО.