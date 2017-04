Росія здійснювала хакерські напади на міноборони Данії – міністр оборони Фредеріксен

Росія здійснювала хакерські напади на міноборони Данії в 2015-2016 роках та отримала доступ до імейлів працівників відомства. Про це в інтерв’ю виданню «Berlingske» заявив міністр оборони Данії Клаус Фредеріксен.

У звіті Розвідувальної служби при Міноборони Данії йдеться, що іноземний агент скоював шпигунські дії проти датських посадових осіб та отримав доступ до незасекречених документів. У звіті не називається країна, яка стоїть за шпигунськими діями, але виданню «Berlingske» міністр Фредеріксен підтвердив, що це була Росія.

«Слід веде до служб розвідки та центральних органів російського уряду, і це постійна боротьба – утримувати їх», - сказав міністр.

В Кремлі ці звинувачення не прокоментували.

Група, яка стоїть за атаками, діє під іменем APT28 чи Fancy Bear. Саме вона була однією з двох, які стояли за хакерськими атаками на імейли демпартії на минулорічних президентських виборах у США, йдеться у статті «Berlingske».