У Сенаті порівняли російський танк "Армата" та американський "Абрамс": результат може вас здивувати

Я б не сказав, що наш основний танк знаходиться на тому рівні, на якому був протягом багатьох років

Американський танк "Абрамс" більше не має тої переваги над танками інших країн, до якої звикли, та на яку покладались військові Америки. Про це у сході слухань у підкомітеті Сенатського комітету з питань збройних сил 22-го березня заявив генерал армії США Джон Мюррей, пише видання Washington Examiner.

"Я б не сказав, що наш основний танк знаходиться на тому рівні, на якому був протягом багатьох років. Буду оптимістом і скажу, що ми десь на одному рівні із багатьма різними країнами", - відзначив військових у ході слухань присвячених модернізації Армії США.

Військовий наголосив, що Америка більше не має технологічного відриву (overmatch - прим. ГА) від низки супротивників.

Мюррей попереднив, що "найбільш просунуті супротивники" США дуже швидко ліквідують технічне відставання від Америки по кількох видах озброєнь, але особливе занепокоєння викликає ситуація із танками.

"Я гадаю, що "Абрамс" досі перебуває серед найкращих бойових систем, якщо йдеться про танки", - відзначив генерал у ході слухань.

При цьому Мюррей підкреслив, що на одному рівні із США знаходяться танки союзників Америки - Ізраїлю та Великої Британії. Водночас він попередив, що Hосія ліквідувала відставання від США у танках Т-90 та Т-14 "Армата".

"Думаю, що T-90 ймовірно дуже близький. Говорять і про танк "Армата", але його, на мою думку, ще не вивели на стадію бойового чергування", відзначив американський військовий.

Генерал також наголосив, що ресурс модернізації "Абрамса" вичерпується, але застеріг, що нинішні технології поки не дозволяють побудувати принципово новий танк, а створення нового важкого танка подібного "Абрамсу" здається йому недоречним.

Прикметно, що чинний радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки генерал Армії США Макмастер тривалий час привертає увагу до необхідності модернізації артилерії та танків США.

"Бойова машина "Бредлі" скоро застаріє і танк "Абрамс" застаріє (через евлюцію засобів ураження у порівнянні із засобами захисту - прим. ГА). Але вони лишатимуться у використанні ще 50, 70 років", - заявляв Макмастер у 2016-му році у ході свідчень у Сенаті.

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