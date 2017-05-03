Наради міністрів АСЕАН у Вашингтоні: в центрі уваги безпека, торгівля, територіальні претензії

Цього тижня у Вашингтоні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ десятьох країн Асоціації держав Південно-Східної Азії з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Вона відбувається в час загострення напруження на Корейському півострові і занепокоєння з приводу дадалі більших амбіцій Китаю в регіоні.

Офіційно в центрі уваги зустрічі буде планування регіонального саміту в листопаді, в якому має взяти участь також президент Трамп.

Американські офіційні особи заявили, що зустріч міністрів закордонних справ АСЕАН скликано в рамках регіональних зусиль для встановлення зв’язків з новою адміністрацією.

Раніше державний секретар Тіллерсон заявив, що, згідно з передбаченнями, міністри обмірковуватимуть питання торгівлі, територіальних претензій в Південно-Китайському морі, контрабанди, злочинності тощо.

Недавно віце-президент Майк Пенс відвідав Азійсько-тихоокеанський регіон, включно з Індонезією.

Під час візиту Пенс заявив, що Вашингтон «вдається до заходів для посилення нашого партнерства з АСЕАН і поглиблення нашої дружби», маючи на меті посилення економічних зв’язків і співпраці щодо безпеки в боротьбі з тероризмом і територіальними суперечками в Південно-Китайському морі.

Експерти заявили «Голосу Америки», що країни АСЕАН закликають до переговорів із Сполученими Штатами від січня, коли у Вашингтоні до влади прийшла нова адміністрація.

У коментарях преси говориться, що риторика адміністрації Трампа «Америка понад усе» та вихід США з Транстихоокеанського партнерства збентежили лідерів АСЕАН.

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