Президент Дональд Трамп розпочинає довгий процес схвалення федерального бюджету із пропозиціями збільшення витрат на оборону і скорочення бюджету Державного департаменту та інших відомств, таких як Агентство з охорони навколишнього серердовища.

Представники адміністрації кажуть, що Білий дім подає подробиці пропозицій про федеральні витрати в документі, який у понеділок отримають федеральні відомства. Адміністративно-бюджетне управління повідомляє, що повніший проект бюджету, як передбачається, буде оприлюднений у середині березня.

Під час виборчої кампанії Трамп кількакратно обіцяв збільшити витрати на збройні сили, а в промові у п’ятницю обіцяв «одне з найбільших нарощувань у збройних силах в американській історії».

Він також обіцяв, що не пропонуватиме скорочень у таких програмах, як Соціальне забезпечення і Медікер.

Якими не були б пропозиції президента щодо окремих агентств, це не будуть остаточні бюджетні пропозиції на 2018 рік, який розпочинається у жовтні.

Кожне агентство дасть відповідь з аргументами про те, яким, на його думку, повинен бути його бюджет. Остаточне рішення щодо федеральних витрат залежить від Конгресу.

У понеділок Трамп має зустріч у Білому домі із спікером Палати представників Полом Раєном і лідером сенатської більшості Мітчем Макконеллом. А у вівторок він звернеться з промовою Про стан держави до обох палат Конресу. Це перша важлива промова Дональда Трампа за шість тижнів перебування його на президентській посаді.

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