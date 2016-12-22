У Берліні наново відкрито різвяний ярмарок

У Берліні наново відкрито різдвяний ярмарок, незважаючи на те, що в понеділок ісламіст, використовуючи велику вантажну машину, убив там 12 людей. Водночас на ярмарку посилено присутність поліції, а весь район ярмарку оточено захисними бар’єрами.

Організатори ярмарку винесли рішення про його відкриття, але без музики і яскравого освітлення, яке замінено свічками і квітами на місці атаки для вшанування тих, що загинули.

Тимчасом органи влади по всій Європі розшукують 24-річного чоловіка туніського походження, якого, за словами німецьких офіційних осіб, слід було депортувати чимало місяців тому.

Аніс Амрі, головному запідозреному в атаці, якому відмовлено в політичному притулку, був під поліцейським наглядом після того, як повідомлено, що він пробував купити зброю для можливої атаки, але слідство в цій справі припинено у вересні.

Хоча Амрі було відмовлено у політичному притулку, його не відіслали до Тунісу з приводу проблем з документами.

Ці відкриття відновили дискусії в Німеччині про те, як країна пригорнула тисячі людей, що прибули туди в пошуках притулку. Німецький канцлер Анґела Меркель наступного дня після атаки сказала, що буде важко сприйняти те, коли виявиться, що за атаку відповідальність несе особа, яка шукала притулку.

Поліція знайшла документи Амрі в кабіні машини, і тепер німецькі ЗМІ повідомляють, що знайдено також його відбитки пальців на машині.

Члени родини Амрі заявили, що вони були приголомшені, коли довідалися, що він головний запідозрений в атаці, а брат Аніса Амрі закликав його здатися органам влади.

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